E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos do novo portátil Huawei MateBook 14, de novos veículos elétricos, da evolução da tecnologia de carregamento nos OPPO, realme e Xiaomi, experimentámos a nova Xiaomi Mi Band 5 e muito mais.

Depois de ser uma referência no mercado dos smartphones, a Huawei resolveu apostar noutras áreas. Assim, tem-se focado nos computadores portáteis e a sua oferta está já também num ponto único no mercado. A sua mais recente aposta, o MateBook 14 vem provar isso mesmo.

O Huawei MateBook 14, novo modelo da gama média de portáteis da Huawei, foi desenvolvido a pensar nas necessidades e exigências dos jovens profissionais. O novo Huawei MateBook 14, já à venda em Portugal desde a semana passada, permite o equilíbrio perfeito entre um desempenho de excelência, design elegante e comodidade.

O segmento automóvel está a ser também explorado pelas criadoras de sistemas operativos, de forma a torná-los ainda mais responsivos às exigências dos utilizadores. A Huawei está empenhada em levar a sua HarmonyOS para a estrada e a primeira parceira é a fabricante chinesa de carros elétricos BYD

A primeira linha de carros com este sistema já foi apresentada e com ela chegou também uma edição especial do Huawei P40.

Os smartphones vão evoluindo em vários sentidos, mas o calcanhar de Aquiles continua a ser a bateria. Contudo, ao longo dos tempos, as empresas não só conseguiram otimizar os seus sistemas, como conseguiram trazer mais velocidade ao carregamento, onde a OPPO, a realme e a Xiaomi se destacam. Desta forma, o carregamento rápido é hoje uma “ajuda” a combater os problemas de autonomia.

A OPPO no ano passado havia introduzido a tecnologia SuperVOOC Fast Charge 2.0, conseguindo carregamento com fio a 65W. Agora, sobe mais a fasquia.

A empresa norte-americana Arevo está a lançar dois modelos de bicicletas bastante inovadoras. Os veículos têm os quadros construídos como uma peça única que é impressa em 3D e feita 100% de fibra de carbono.

As designadas Superstrata têm um modelo elétrico cuja bateria oferece uma impressionante autonomia de 96 km. Tudo isto a um preço que pode chegar aos 3.500 euros.

Ainda com o mundo a preparar-se para o 5G, no futuro já se vislumbra o sucessor. Num artigo científico, a Samsung deu a conhecer a sua visão para a próxima geração das comunicações e deixou algumas previsões de como considera que o 6G venha a ser implementado.

Nesta publicação, a empresa sul-coreana prevê 2028 como ano da chegada do 6G.

A Xiaomi acabou de apresentar em mais um evento online novos produtos para o mercado global. Uma das mais esperadas novidades era a Mi Band 5, mas o evento trouxe consigo mais produtos incríveis.

Conheça todas as novidades.

De acordo com dados disponíveis, oito em cada 100 homens e uma em cada 200 mulheres sofrem de deficiência visual das cores vermelho-verde. Assim, em todo o mundo, contam-se cerca de 350 milhões de pessoas afetadas por esta patologia.

Uma equipa de investigadores estudou o impacto que os filtros espectrais poderiam ter na perceção das cores de alguém com deficiência visual cromática.

O mercado dos elétricos começa a aumentar e as ofertas vindas da China estão já a querer conquistar a Europa. Assim, o fabricante chinês Human Horizons surpreendeu o mundo no ano que passou com a apresentação do conceito do seu primeiro carro. Conforme foi dado a conhecer, o SUV elétrico de nome HiPhi 1, destaca-se pelo seu design, desempenho e alto nível tecnológico.

Este modelo foi visto esta semana a realizar uma série de testes no circuito da Continental em Hanôver, Alemanha. Nesse sentido, poderemos supor que estará já nos últimos ensaios antes de iniciar a sua produção no final deste mesmo ano.

Ainda não é oficial, mas há vários indícios que nos dizem que a Apple está há algum tempo a desenvolver os seus óculos com realidade aumentada. Segundo várias fugas de informação, há progressos notáveis no que poderão ser os Apple Glasses. Agora, foi revelado um novo pedido de patente que descreve como se poderá controlar os Apple Glasses com os olhos.

A Apple tem na sua génese a construção de sistemas que sejam simples de usar. Será que este dispositivo consegue essa mesma política?

A Apple sempre inovou no que toca a agarrar na sua engenharia para criar os seus próprios processadores para o iPhone e iPad. Na verdade, a empresa quer mesmo levar essa engenharia mais longe e na WWDC apresentou mais um salto. Conforme foi mostrado, a empresa criou a família Apple Silicon com o novo e super poderoso coração dos Mac. No entanto, às portas da apresentação dos novos iPhone 12, o foco vai para o A14.

De acordo com um novo relatório, o chip A14 de 5nm do iPhone 12 será o processador mais poderoso já feito para um smartphone.

Foi lançado no dia 10 de fevereiro deste ano e já está a surpreender. Chegam-nos, hoje, do Solar Orbiter, as imagens mais próximas do Sol alguma vez captadas. A nossa estrela, por todas as suas características, é intocável e, até agora, a distância a que se ficava dela não permitia detetar pormenores.

Agora que o Solar Orbiter terminou a sua fase inicial, será possível ir ainda mais fundo nos estudos e conhecimentos acerca deste astro.

A Xiaomi acertou em cheio quando criou a Mi Band. Esta smartband está perto da perfeição e dá aos utilizadores o que estes necessitam a todos os momentos. Com um equilíbrio certo no que toca ao preço, tem sido um sucesso de vendas.

Com evoluções constantes, chegou agora a Mi Band 5, que dá continuidade ao que a marca tem vindo a criar. O Pplware já tem a Mi Band 5 e mostra agora aos seus leitores o que esta novidade traz e quais são as melhorias.

Nunca antes tantas pessoas estiveram tão habituadas a máscaras e a conhecer os vários modelos e feitios. Há as que vão desde as simples cirúrgicas, às comunitárias, passando pelas FFP2 ou N95, até às mais sofisticadas já com tecnologia integrada.

Depois de já aqui termos mostrado vários exemplares interessantes, hoje falamos da máscara desenvolvida pela LG que traz ventiladores embutidos.

As expetativas para o novo Mate 40 da Huawei estão em alta e os fãs aguardam com impaciência por novidades sobre este smartphone topo de gama da marca chinesa.

Mas agora novas renderizações do Huawei Mate 40 foram divulgadas online e mostram um pouco melhor como pode vir a ser o design desta próxima aposta.