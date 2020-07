A Xiaomi acertou em cheio quando criou a Mi Band. Esta smartband está perto da perfeição e dá aos utilizadores o que estes necessitam a todos os momentos. Com um equilíbrio certo no que toca ao preço, tem sido um sucesso de vendas.

Com evoluções constantes, chegou agora a Mi Band 5, que dá continuidade ao que a marca tem vindo a criar. O Pplware já tem a Mi Band 5 e mostra agora aos seus leitores o que esta novidade traz e quais são as melhorias.

Chegou a nova Mi Band

A fórmula de sucesso da smartband da Xiaomi tem sido seguida há vários anos. Sem grandes alterações visuais, a marca tem conseguido melhorar a sua oferta, que agora culmina na Mi Band 5. A mais recente versão traz novidades interessantes e volta a colocar-se numa posição única.

Tal como esperado, a nova Mi Band não foge do que é já hábito. Todas as suas funcionalidades base estão lá e acessíveis de forma simples. Há, naturalmente, novas funções e melhorias óbvias e que todos vão notar com a sua utilização.

Muitas novidades presentes nesta versão

A primeira novidade está logo no seu ecrã. Este é agora de 1,1 polegadas, contrastando com as 0,95 polegadas do modelo anterior. Continua a ser AMOLED e sensível ao toque, para que seja mais simples de controlar esta smartband.

Outra melhoria está no sensor de batimentos cardíacos. Este é mais preciso e consegue por isso dar informação mais detalhada e com uma recolha mais fidedigna. Infelizmente, a marca não adicionou algumas das funcionalidades que os rumores davam como certo.

Finalmente um carregador útil

Outra alteração profunda está na forma de carregar a nova smartband. Ainda não funciona por indução e sem fios, mas o carregador é agora muito melhor. Deixa de obrigar a separar o relógio da pulseira e é agora exterior e de encaixe rápido, guiado por íman. A bateria é menor e garante menos dias de funcionamento.

Ao nível da interface da Mi Band 5, temos agora a possibilidade de gerir diretamente quais os blocos que queremos na face de relógio. Assim, é simples alterar entre os passos e os alertas ou o nível da bateria. Claro que as muitas faces de relógio continuam disponíveis.

A Xiaomi apostou na atividade física

Em termos de funcionalidades temos agora 11 exercícios possíveis, para a vertente de desporto desta smartband. Contem ainda com uma avaliação global do exercício, com recurso ao PAI (Personal Activity Intelligence).

Há também um medidor de níveis de stress, que vai avaliando como o utilizador se encontra e dá-lhe feedback. Outra novidade é a ajuda na respiração com exercícios, em que devemos inspirar e expirar ao ritmo da imagem. Por fim, e como extra, é agora possível usar a Mi Band 5 como controlo da câmara fotográfica do telefone.

Valerá a pena trocar de Mi Band?

A grande dúvida que fica, depois de comprar a Mi Band 5 com o modelo anterior da Xiaomi é se realmente vale a pena fazer a atualização. As novidades mesmo sendo importantes não são muitas e algumas das novidades até já podem ser usadas com software de terceiros.

Esta é sem dúvida uma excelente smartband, em especial nesta nova versão. Se a atualização for de um modelo anterior, então a resposta é um rotundo sim. O Pplware vai agora testar a fundo esta nova Mi Band da Xiaomi e revelar tudo o que ela oferece.

Galeria – Todas as imagens da Mi Band 5