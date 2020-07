Assassin’s Creed Valhalla já tem data de lançamento

A Ubisoft já revelou a data de lançamento prevista para o seu próximo jogo da série Assassin’s Creed: Valhalla.

Com a ação a decorrer no tempo dos poderosos guerreiros Vikings, Valhalla encontra-se a criar fortes expetativas e será certamente um dos lançamentos deste final de ano.

Tal como vimos aqui, Assassin’s Creed Valhalla encontra-se em desenvolvimento pelos estúdios da Ubisoft Montreal.

A ação de Valhalla decorre durante o século IX e acompanha a Odisseia de um(a) líder Viking que abandona as suas terras geladas do Extremo Norte da Europa e tenta arranjar o seu espaço no Reino Unido, onde assentar a sua aldeia (e base).

Sendo um guerreiro por natureza, numa terra estranha, Eivor (o/a nosso/a personagem) tem de conseguir manter o seu povo a salvo e para tal terá de usar todas as armas à sua disposição.

Armas essas que podem ser militares como políticas, uma vez que o tanto a política, o conflito ou mesmo as escolhas nos diálogos com NPCs, irão afetar o desenrolar da história do jogo.

Aquando da sua apresentação, Valhalla revelou alguns novos aspetos da sua jogabilidade como o podermos levar a cabo raides e assaltos aos bretões. Pelo que se sabe, estes raides e assaltos vão ser mais brutais e sanguinários (incluindo desmembramentos e decapitações) que aquilo a que estamos habituados na série Assassin’s Creed, pelo que se colocará a questão se a série não estará a evoluir numa outra direção, ou se apenas estará a assimilar novas mecânicas de jogo.

Por outro lado, outra novidade foi o facto de Eivor, poder empunhar duas armas em combate o que não deixará de ser uma surpresa interessante ver como irá funcionar em jogo. Machados, espadas, escudos… estarão à disposição do jogador contra um leque de novos e mais fortes inimigos que irá encontrar num massivo mapa, completamente aberto à exploração.

Personalização

O aspeto da personalização é, nos tempos que correm, quase obrigatório em jogo role playing. Valhalla não foge à regra e no decorrer da aventura vamos poder personalizar muito no nosso guerreiro Eivor. Uma nota para o facto de Eivor ser o nome do(a) herói(na), pois tanto pode ser usado para um personagem (masculino como feminino. E que pode ser alterado a qualquer altura.

Poderemos alterar o aspeto do nosso guerreiro, desde as tranças do cabelo, às roupagens, acessórios, pinturas e marcas de guerra, tatuagens…

Assassin’s Creed Valhalla será lançado a 17 de novembro deste ano para Xbox One, PlayStation 4, na Epic Games Store e Ubisoft Store para Windows PC e Google Stadia.