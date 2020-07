Depois de ser uma referência no mercado dos smartphones, a Huawei resolveu apostar noutras áreas. Assim, tem-se focado nos computadores portáteis e a sua oferta está já também num ponto único no mercaado. A sua mais recente aposta, o MateBook 14 vem provar isso mesmo.

O Huawei MateBook 14, novo modelo da gama média de portáteis da Huawei, foi desenvolvido a pensar nas necessidades e exigências dos jovens profissionais. O novo Huawei MateBook 14, já à venda em Portugal desde a semana passada, permite o equilíbrio perfeito entre um desempenho de excelência, design elegante e comodidade.

Com um ecrã FullView de 14 polegadas, um chassi metálico, processador de 10ª geração da Intel Core i7 e i5, o Huawei MateBook 14 conta ainda com uma placa gráfica dedicada NVIDIA MX350 que garante um melhor suporte para jogos.

Ecrã ultra-slim FullView do MateBook 14

O mercado de PCs ultrafinos tem vindo a apresentar um rápido crescimento em todo o mundo, o que tem levado a que a Huawei reforce a aposta neste segmento com novos equipamentos. O novo MateBook 14 aposta nas mesmas linhas de design de outros modelos da gama, com o Ecrã FullView de 14 polegadas, 100% sRGB, um rácio de 90% e, na versão i7, ecrã tátil com 10 pontos de toque.

Ao contrário de outros fabricantes, a Huawei equipou o Huawei MateBook 14 com um ecrã de 3:2. Este aumenta efetivamente a área visível comum em 8,4% dos ecrãs de 16:9. Essa proporção torna este MateBook 14 mais ergonómico e mais adequado para tarefas que requerem uma maior produtividade, pois permite que o conteúdo seja exibido de forma mais completa.

No entanto, numa altura em que os fabricantes incorporam ecrãs Full HD nos seus dispositivos inteligentes, a Huawei deu um passo em frente. Com o primeiro Huawei MateBook de todos os tempos, equipando-o com um ecrã de 2K. O ecrã FullView no Huawei Matebook 14 suporta uma resolução de até 2160×1440, a 185ppi, 100% da gama de cores sRGB, uma taxa de contraste de 1000:1 e um brilho máximo de até 300nits.

Caraterísticas que, por um lado, permitem ao MateBook dar vida a qualquer tipo de conteúdo, desde imagens estáticas a filmes em Blu-ray, mas que, por outro lado, facilitam o trabalho dos editores gráficos e de vídeo, reproduzindo qualquer cor com uma vibração realista.

O ecrã multitoque de alta precisão do Huawei MateBook 14, versão i7, responde a todos os toques com total precisão. Com este modelo a Huawei desenvolveu a nova funcionalidade Fingers Gesture Screenshot que permite fazer a captura do ecrã deslizando com três dedos para baixo no ecrã, e ainda extrair texto da imagem capturada, para que possam ser feitas edições de forma eficiente.

Projetado com base no conceito de “Puro e invisível”, o Huawei MateBook 14 possui um chassi metálico elegante e minimalista. Além disso, apesar do hardware pesado que alimenta o dispositivo, este MateBook 14 é extremamente portátil, medindo 307,5 x 223,8 x 15,9 mm e pesa apenas 1,53 kg .

Outro dos destaques, que já estava presente em modelos anteriores, é a câmara embutida que fica discretamente oculta no teclado retroiluminado até ao momento em que seja necessário ativá-la, uma funcionalidade que garante ainda mais segurança ao utilizador.

Processador poderoso que oferece um desempenho sólido

Com um desempenho sem precedentes, o Huawei MateBook 14 vem equipado com um processador Intel Core de 10ª geração. Além de atualizar o processador, a Huawei equipa este Matebook com até 16 GB de memória e 512 GB de armazenamento SSD PCIe, na versão i7, o que garante uma experiência suave e estável em qualquer operação e criação de conteúdo.

O Huawei Matebook 14 conta ainda com a mais recente placa gráfica NVIDIA GeForce MX 250 de alto desempenho (TDP 25W) com 2 GB de GDDR5 , o que torna a edição e os jogos de vídeo fáceis, rápidos e confiáveis.

Uma vez que um desempenho poderoso leva à necessidade de um arrefecimento eficaz, a Huawei disponibiliza no MateBook 14 o novo design do ventilador Shark Fin 2.0, que dissipa o calor mais rapidamente usando dois tubos de dispersão de calor. Esta tecnologia significa que o fluxo de trabalho será ininterrupto e suave, mesmo ao executar várias aplicações ao mesmo tempo ou ao jogar jogos intensos.

Com o MateBook 14 é possível reproduzir vídeos em 1080p até 14,7h, executar operações regulares até 13,6h ou navegar na Internet por 10,7h, uma vez eu bateria de alta capacidade de 56 Wh4 permite fazer uma gestão inteligente de energia.

Além disso, o carregador USB-C de 65 W com tecnologia de Carregamento Rápido, permite obter 3 horas de utilização em escritório com um carregamento de apenas 15 minutos. Este carregador conta com um cabo destacável que pode ser usado para carregar ou transferir dados e, ainda, para carregar a bateria de alguns modelos de smartphones Huawei.

Tecnologia inovadora eleva experiências em todos os cenários

Na Huawei acreditamos que os PCs do futuro vão ser mais inteligentes, mais eficientes e mais conectados. Por essa razão, os nossos dispositivos são equipamos com a tecnologia de Colaboração Multi-Ecrã5, uma função do Huawei Share, que trouxemos também para o Huawei MateBook 14.

A vantagem da Colaboração Multi-Ecrã não está apenas em permitir a transferência de arquivos entre o PC e o smartphone, mas também em tornar a colaboração perfeita entre estes dois dispositivos.

Em termos de velocidade de desbloqueio do dispositivo, o Huawei MateBook 14 possui uma solução dois-em-um no Botão Ligar/Desligar com Sensor de Impressão Digital para um Login mais rápido e eficiente.

Preço, disponibilidade e uma campanha especial

O novo Huawei MateBook vai estar disponível em duas versões, com processadores i7 e i5. O equipamento mais rubusto está à venda por 1.299 euros e o modelo com o processador de gama média tem um preço de 1.049 euros.

A Huawei tem ainda uma campanha de lançamento em que oferece o tablet Huawei MatePad T8, 6 meses de utilização gratuita do serviço de Música da Huawei e 50GB de armazenamento gratuito durante 3 meses no serviço Huawei Cloud. Esta campanha está em vigor até 2 de Agosto.