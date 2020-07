Saúde: 3 apps nacionais que deve ter instaladas no seu smartphone

Como todos sabemos, o nosso Serviço Nacional de Saúde (SNS) não é o melhor do mundo, mas está bem posicionado. Além dos serviços realizados nos hospitais e afins, o SNS tem também apostado na vertente digital.

Hoje deixamos 3 sugestões de apps para instalar no seu smartphone.

Apps de Saúde que deve ter no seu smartphone

MySNS – A app para acesso a serviços digitais de saúde

O MySNS é uma ferramenta que permite consultar notícias do Serviço Nacional de Saúde, consultar informação de saúde, disponibilizar uma lista e mapa instituições de saúde (Hospitais, Cuidados de Saúde Primários e Farmácias), avaliação da qualidade e satisfação do SNS pelos cidadãos, e consulta de informação do Centro de Contacto SNS 24.

Além disso irá receber notificações tais como alertas de calor, etc, associadas à sua localização.

MySNS

MySNS Tempos

A aplicação móvel permite a consulta do tempo médio de espera nas instituições hospitalares do Serviço Nacional de Saúde. O utilizador pode consultar, por instituição, o tempo médio de atendimento nas urgências. Através da escala de Manchester, o tempo médio de espera é apresentado por grau de prioridade: vermelho, laranja, amarelo, verde e azul.

Os dados, periodicamente atualizados, são da responsabilidade de cada instituição hospitalar. A lista de instituições pode surgir por ordem de proximidade ou por localização no mapa.

A aplicação permite, também, obter mais dados sobre a instituição hospitalar, como morada, contactos telefónicos e localização geográfica, através da utilização do GPS do dispositivo móvel.

Tempos de espera nos hospitais no seu smartphone

MySNS Carteira

Construída de acordo com o interesse do cidadão, a MySNS Carteira reúne a informação de saúde do cidadão numa aplicação residente no seu smartphone.

Através do número de Utente SNS e validada com a informação presente no Registo Nacional de Utente (RNU), a carteira eletrónica da saúde permite ao cidadão associar “cartões” específicos por componentes informativas do seu interesse. Cada cartão corresponde a um tipo de informação. Toda a informação é guardada de forma segura, usando standards internacionais.

MySNS Carteira: Vacinas, ADSE, glicémia… tudo numa app

E são estas as três aplicações que sugerimos que tenham sempre no vosso smartphone. Todas as apps são gratuitas e têm informação atualizada e dados interessantes.

MySNS