HiCar: Huawei e BYD apresentam o primeiro carro com sistema baseado em HarmonyOS

O segmento automóvel está a ser também explorado pelas criadoras de sistemas operativos, de forma a torná-los ainda mais responsivos às exigências dos utilizadores. A Huawei está empenhada em levar a sua HarmonyOS para a estrada e a primeira parceira é a fabricante chinesa de carros elétricos BYD

A primeira linha de carros com este sistema já foi apresentada e com ela chegou também uma edição especial do Huawei P40.

Huawei e BYD apresentam o primeiro carro com Huawei HiCar

A Huawei em conjunto com a fabricante de carros elétricos BYD já haviam anunciado anteriormente a sua ligação na implementação do sistema HiCar nos carros BYD. Contudo, agora foi finalmente anunciada a primeira série de carros a integrá-lo.

O sistema HiCar é baseado no HarmonyOS da Huawei chegará ao novo modelo topo de gama da BYD, o Han. Será assim o primeiro carro a integrar o novo sistema operativo da chinesa que hoje é a maior marca de smartphones no mundo.

Esta informação foi divulgada ontem (12 de julho) pelo próprio CEO da Huawie, Richard Yu. Na mesma conferência, o executivo aproveitou para dar a conhecer uma edição especial do seu P40, para celebrar a integração no universo automóvel.

O logotipo da BYD vem incluído no centro do smartphone, mas surge ainda a um canto a inscrição do modelo Han. As especificações deste modelo são semelhantes à da versão original, bem como todo o resto do design.

O 5G a chegar ao mundo automóvel

A solução da Huawei baseada em HarmonyOS é a primeira a levar o 5G ao mundo automóvel. Além do BYD Han, outros 120 modelos de carros deverão receber o HiCar em breve. Serão assim mais de 30 fabricantes de carros a confiar na Huawei e no seu sistema operativo. Entre elas, destacam-se marcas como a Audi, BYD, GAC ou BAIC.