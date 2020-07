Os smartphones vão evoluindo em vários sentidos, mas o calcanhar de Aquiles continua a ser a bateria. Contudo, ao longo dos tempos, as empresas não só conseguiram otimizar os seus sistemas, como conseguiram trazer mais velocidade ao carregamento, onde a OPPO, a realme e a Xiaomi se destacam. Desta forma, o carregamento rápido é hoje uma “ajuda” a combater os problemas de autonomia.

A OPPO no ano passado havia introduzido a tecnologia SuperVOOC Fast Charge 2.0, conseguindo carregamento com fio a 65W. Agora, sobe mais a fasquia.

OPPO acelera aos 125W de super carregamento

A empresa mostrou um pequeno teaser no Twitter que deixa pensar que algo estará para ser apresentado no próximo dia 15 de Julho. Partindo de onde ficou, nos 65W, a empresa quer voltar a marcar esta característica no que toca ao carregamento dos smartphones. Aparentemente, trata-se de “Super Flash Charge” com 125 watts.

Com a tecnologia de carregamento de 65W, que a OPPO passou a disponibilizar, foram levantadas inúmeras questões relacionadas ao envelhecimento da bateria. Contudo, essa argumentação tem vindo a ser contestada e o supercarregamento já se estendeu a muitas marcas e cada vez está mais rápido.

Conforme podemos ver no vídeo a seguir, a empresa aposta mesmo em carregar mais rápido como forma de compensar o utilizador. Para além de haver baterias maiores, sistemas operativos mais otimizados, o ganho poderá estar mesmo no carregar. Poderemos em breve precisar apenas de alguns minutos para termos horas de utilização.

Portanto, se o SuperVOOC 2.0 permite o carregamento total da sua bateria de 4,000mAh em apenas 30 minutos, um sistema de 125W poderá ser capaz de carregar a mesma bateria em cerca de 12 minutos. Vamos aguardar para ver o que aí vem.

realme na corrida

A OPPO e a realme são empresas do mesmo grupo e hoje oferecem ambas tecnologia de carregamento das baterias dos seus smartphones a 65W. Contudo, antes do anúncio da OPPO a realme poderá dar lançar um novo smartphone na Índia capaz de carregar a 121W.

Este número surge depois do CEO da empresa, Madhav Sheth, partilhar na sua conta de Twitter uma publicação com 121 emojis de raios, seguidos da hashtag “Coming Soon”.

Para amanhã, a realme tem marcado um evento de apresentação do realme C11, do qual também tem estado a revelar algumas informações durante a manhã de hoje.

Leia também: