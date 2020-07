É Oficial! Chegou o novo BMW iX3… o primeiro SUV elétrico da fabricante

Falar sobre o BMW iX3 talvez não seja já uma novidade para muitos. Ontem o vídeo de apresentação deste SUV apareceu na internet, tendo sido reveladas várias informações. No entanto, há também dados que só agora foram conhecidos pela própria fabricante.

Vamos conhecer o novo BMW iX3 que é o primeiro SUV elétrico da BMW.

Depois de vários rumores, o BMW iX3 chegou finalmente! Como já tínhamos revelados, este veículo será produzido na China através da joint-venture com a Brilliance. O IX3 será um concorrente direto do Audi e-tron, Mercedes EQC e até mesmo do Jaguar I-Pace. Aprópria BMW revelou que o iX3 irá estrear a quinta geração da tecnologia eDrive. A bagageira tem 510 litros de capacidade, mas pode ser aumentada para 1.560 litros.

No que diz respeito à autonomia, o iX3 garantirá uma autonomia até 460 km de acordo com o ciclo WLTP. O pack de baterias é de 80 kWh e debita uma potência de 282 CV com um binário de 400 Nm. Dos 0 aos 100 km/h este SUV demora apenas 6,8 segundos e a velocidade máxima está limitada eletronicamente aos 180 km/h.

No que diz respeito a carga das baterias, em apenas 34 minutos é possível chegar aos 80% da carga total. Um carregamento de 10 minutos permitirá ter uma autonomia a rondar os 100 quilómetros.

Quanto custa o novo BMW iX3?

O valor não é propriamente para todos os bolsos. Segundo informações da fabricante automóvel, este novo SUV tem um preço base de 72.950 euros, ou seja para a versão Inspiring. A versão mais desportiva (Impressive) custa 79.350 euros.