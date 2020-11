E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Experimentámos os auriculares Huawei FreeBuds Pro e a nova PlayStation 5, analisámos a box Beelink GS-King X, falámos de novidades da EVGA nas placas gráficas, de novidades tecnológicas da OPPO, e muito mais.

A Huawei tem o seu foco nos smartphones, com grandes soluções para quase todas as áreas do mercado. Claro que nunca colocou de lado a área dos acessórios e tem aqui algumas soluções muito interessantes como os FreeBuds Pro.

Estes auscultadores trazem uma novidade para o mercado que poucos podem alcançar. Com uma expressão cada vez mais forte, é hora de explorarmos esta proposta da Huawei e mostrarmos algumas dicas para poderem tirar ainda mais destes fantásticos earbuds.

O segmento dos chips gráficos está mais renhido do que nunca, sendo que a Nvidia e a AMD são as principais responsáveis por isso mesmo. As fabricantes já apresentaram os seus novos produtos da série GeForce RTX e Radeon, respetivamente, e agora começam as marcas a anunciar as suas placas gráficas personalizadas.

Depois da MSI, da ASUS e da Sapphire, chegou agora a vez da EVGA mostrar ao mundo as suas oito gráficas da série GeForce RTX 30 da Nvidia.

Estamos em fase de rumores. Os lançamentos de smartphones do início do próximo ano estão a ser preparados e são muitas as informações que vão chegando, relacionadas com diferentes marcas. A OnePlus irá revelar os seus OnePlus 9 e 9 Pro provavelmente em março de 2021 e já existem imagens a circular pela Internet.

Agora, o modelo Pro surgiu num teste de benchmark da Geekbench revelando, assim, a pontuação e alguns pormenores.

Está prestes a chegar o momento especial, pelo qual milhares de jogadores portugueses (e milhões em todo o mundo), ansiaram durante os últimos meses: o lançamento da PlayStation 5.

Ao longo das últimas semanas, no Pplware temos tido o privilégio de usar a nova consola da Sony e de a experimentar já com os primeiros títulos para a consola. Eis as nossas impressões.

O mercado de smartphones nunca esteve tão recheado de boas ofertas destinadas às mais variadas carteiras. Atualmente o destaque de inovação vai para os telefones dobráveis. Mas parece que a marca chinesa OPPO vai arriscar e poderá apresentar em breve um conceito novo e diferente.

A empresa sediada em Dongguan deixou na sua conta da rede social Weibo uma informação que leva a crer que estará a desenvolver um smartphone extensível.

O rumor estava a ser avançado há vários dias de várias fontes credíveis. A Huawei poderia estar a negociar a venda da Honor, a sua marca satélite, para assim se libertar de um ativo que poderia ser um entrave para o bloqueio nos EUA.

Essa informação está agora confirmada e é oficial que a marca chinesa vai mesmo mudar de mãos. A Honor foi vendida e deixa assim de ser uma empresa da Huawei, passando a ser controlada por outras empresas.

No início de outubro, a gigante AMD, realizou um evento totalmente online, onde apresentou os mais recentes membros da família mainstream Ryzen, os Ryzen 5000.

Estes prometem ser os melhores processadores, no que diz respeito a gaming e renderização, ameaçando assim, o pódio detido pela Intel, durante vários anos. O Pplware, em parceria com a PCDIGA, já testou o novo AMD Ryzen 5 5600X. Conheçam os resultados.

Com a evolução da tecnologia, a distância entre o resto do Universo e a Terra tende a ficar mais curta. Se anos-luz é uma medida de perder de vista, havemos de voar para lá dessa velocidade e deslocar-nos-emos muito mais rápido pelo espaço. Atualmente, uma viagem da Terra a Marte, recorrendo à sincronização orbital – que acontece a cada 26 meses -, leva cerca de 260 dias. Contudo, a empresa USNC-Tech afirma que projetou um novo motor termonuclear capaz de levar os astronautas ao Planeta Vermelho em apenas três meses.

Esta tecnologia é duas vezes mais eficiente que um foguete químico.

Com a chegada das novas consolas, começam a chegar também os primeiros títulos de Próxima Geração.

NBA 2K21 que já tínhamos visto aqui para a Xbox One, já se encontra na Nova Geração e nós já experimentámos o jogo da 2K Games.

Venham ver as nossas impressões sobre NBA 2K21.

As boxes de TV Android vieram para enriquecer os conteúdos a que podemos assistir na nossa TV, enquanto relaxamos no conforto do sofá. Além de permitirem uma grande diversidade alargada, permitem que tudo seja personalizado ao gosto do utilizador, e é por aí que passa toda a “magia”. Mas, que tal se pudermos adicionar mais um ingrediente?

Cada vez mais o armazenamento local é valorizado, o típico NAS, quer para backups, quer para repositório partilhado, e a Beelink GS-King X permite tratar dessa vertente com toda a facilidade, servindo também de NAS. Veja a nossa análise.

Por várias ocasiões referimos (ver aqui ou aqui) que um dos históricos jogos da Playstation 3 estava a caminho da Playstation 5: Demon’s Souls.

Recriado de raiz e melhorado tendo como base as capacidades do hardware das novas consolas, Demon’s Souls chega com fortes expectativas e com muita ansiedade de muitos fãs hardcore.

Nós já experimentámos Demon’s Souls para a Playstation 5.

Elétricos, acessíveis e cada vez mais utilitários, estes são alguns dos pergaminhos destes carros que estão a chegar ao mercado. A Micro-Mobility anunciou que, apesar de ter renovado completamente o Microlino elétrico antes do seu lançamento, o preço do minicarro elétrico suíço manter-se-á nos 12.000 euros anunciados.

Anunciado em março passado, o pequeno carro de dois lugares parece que está já pronto para testes!

Uma das séries mais entusiasmantes e frenéticas de jogos de ação regressou no ano passado: Devil May Cry 5, às plataformas da geração antiga.

Agora, com o lançamento das novas super consolas, o jogo regressa numa edição preparada para o efeito, a Devil May Cry 5: Special Edition.

Nós já experimentámos Devil May Cry V: special Edition na Nova Geração.