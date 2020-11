Site diz-lhe quando pode ver um satélite Starlink na sua região

Starlink é a Internet criada pela SpaceX, empresa de Elon Musk, com o objetivo de levar a conexão a zonas mais remotas do planeta. O projeto conta assim com 800 satélites já lançados no órbita terrestre, mas a meta é chegar aos 30 mil.

Desta forma, existem então centenas de satélites Starlink a pairar em cima das nossas cabeças. E agora o site FindStarlink que lhe diz quando poderá ver um destes satélites a partir da sua região.

Já imaginou estar na sua varanda, sossegado e, de repente, algo desconhecido surgir no céu? Pois bem, poderá muito bem ser um dos 800 satélites já lançados da Starlink, a Internet de Elon Musk.

Mas como poderemos saber essa informação? A resposta está no site FindStarlink.

FindStarlink diz-lhe quando pode ver um satélite na sua zona

Os satélites da Starlink refletem um pouco da luz solar na direção do nosso planeta e, desta forma, permite que sejam visíveis a olho nu. Ou seja, dependendo da nossa região, o satélite poderá ser detetado com alguma facilidade no céu noturno.

Mas essa tarefa foi agora facilitada pela criação do site FindStarlink. Basta então aceder ao site aqui e depois escolher a sua região, ou então definir as coordenadas. Nem todas as regiões estão disponíveis, mas poderá escolher alguma relativamente próxima de si e esperar ter sorte.

Após a escolha da região,basta clicar no botão ‘Find Visible Times’. De seguida vão então surgir-lhe várias datas e horários nas quais os satélites da Starlink estarão mais visíveis. A lista dá-lhe ainda indicação de quando haverá melhor visibilidade e também menor visibilidade.

Por exemplo, escolhemos a zona de Coimbra e verificámos que hoje pelas 18h15 era uma altura com boa visibilidade para ver um satélite Starlink. A próxima data será amanhã, dia 23 de novembro, pelas 6h29 da manhã.

Os horários indicados poderão não ser 100% precisos, uma vez que a órbita dos satélites é alterada com frequência. No entanto a taxa de acertos é geralmente boa.

O site diz-lhe ainda em qual direção deve olhar o céu para avistar o satélite Starlink, bem como a altitude.

Para além disso, o mesmo site mostra-lhe um mapa do planeta com os trajetos dos satélites nesse momento exato. Para aceder a esta funcionalidade basta apenas clicar na opção ‘Live Map’.

O FindStarlink pode ser acedido e consultado gratuitamente e também está disponível nas versões mobile para Android e iOS. Foi criado pelo programador de jogos Shashank Shekhar e não tem uma relação oficial com a SpaceX.

FindStarlink