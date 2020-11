Com cada vez mais periféricos, a Huawei tem mostrado que para além de se saber diversificar, consegue criar excelentes propostas. A prova disso mesmo está nos recentes FreeBuds Studio ou outros dispositivos.

Os FreeBuds Pro são também outra excelente proposta, para usar em conjunto com um dos smartphones da Huawei. Temos estado a explorar estes earbuds e hoje trazemos mais um conjunto de excelentes dicas para que possam tirar ainda mais destes phones da marca.

A primeira parte deste guia está foi focada em ligar os FreeBuds Pro ao smartphone e a fazer a primeira configuração, para além do que é normal e óbvio. Tendo feito esta ponte, é agora hora de tirar ainda mais destes excecionais earbuds.

#1 – Configurar os atalhos de forma perfeita

Mais do que uns simples phones, os Freebuds Pro podem ser controlados com toques ou com alguns gestos no seu corpo. Estes permitem processos simples como avançar ou recuar uma música, atender uma chamada ou chamar o assistente virtual.

Para conhecer o que podem fazer devem escolher a opção Atalhos na app AI Life (Play Store ou AppGallery). Aqui vão ver o que acontece se apertarem os FreeBuds, quer seja 1, 2 ou 3 vezes, bem como o que será feito se deslizarem o dedo ao longo do seu corpo.

Mais que revelar essas ações, são mostradas animações para que seja percebido como estes movimentos devem ser realizados. No limite, e se precisarem, podem também aceder a um tutorial sobre esses mesmos gestos.

No caso do apertar continuamente, podem ainda definir as ações que vão ser tomadas. Para cada um dos phones, esquerdo e direto, podem ser escolhidas as ações, que são mudar o controlo de ruído ou chamar o assistente virtual. Podem assim escolher que lado trata de que área.

#2 – Deteção de utilização e o que fazer

Como nem sempre podemos ter os earbuds nos ouvidos, importa poder desligá-los para poupar energia. O lógico seria metê-los na caixa de transporte e carregamento, mas isso nem sempre é possível ou é prático.

Assim, a Huawei dotou os FreeBuds Pro de deteção de utilização. Ao serem retirados ouvidos, estes desligam-se, voltando ao ativo quando são colocados novamente nos ouvidos. Esta é uma opção que pode ser ativada dentro da zona com esse nome.

# 3 – Emparelhar estes buds com um smartwatch

Se a maioria dos utilizadores associa a utilização dos Freebuds Pro a um smartphone, a verdade é que a sua versatilidade leva a que possam ser usados com qualquer dispositivo Bluetooth. Assim, é natural que sejam usados com um PC ou com um smartwatch.

O processo de emparelhamento é simples e igual a qualquer outro equipamento. Basta colocar os FreeBuds Pro em modo de pesquisa e depois ativar o emparelhamento. A utilização, mais uma vez, é natural e simples.

#4 – Mudar o nome dos FreeBuds Pro

Apesar de não ser algo essencial, muitos querem personalizar os seus buds dentro do smartphone. A forma mais simples de o fazer é com a mudança do seu nome. Isto pode ser útil se tiverem vários equipamentos Bluetooth ligados, facilitando a sua utilização.

Para o fazerem devem abrir as definições Bluetooth do smartphone e escolher os FreeBuds Pro. O nome é facilmente reconhecível e devem carregar na roda dentada para aceder às definições. Aí dentro, no topo, podem ver o nome dado a estes e assim alterá-lo facilmente.

#5 – Usar os FreeBuds Pro em dois equipamentos

Uma funcionalidade que a Huawei tem em vários dos seus earbuds é a capacidade de serem usados por dois equipamentos. Isto significa que podem estar a ver e a ouvir um filme num tablet de forma normal. Caso o telefone toque, a fonte do som é automaticamente mudada e podem atender a chamada.

No final a fonte de som volta à original e tudo é retomado normalmente. Esta capacidade é extremamente interessante e prática para quem está integrado no ecossistema Huawei e nos seus equipamentos.

Não existe nenhuma limitação e este cenário tanto pode ser implementado entre smartphones, com um tablet, um PC ou um smartwatch. O utilizador é que decide de onde vai querer ouvir o som original. O resto é automático e adapta-se em tempo real.

Esta é uma opção que vem ativa nativamente, mas que podem alterar. Basta que dentro da app AI Life carreguem nos 3 pontos que estão no topo e ai escolham a opção Ligação dupla. Podem ai dentro ativar ou desativar esse suporte.

Reforçamos que o modo Dinâmico do Cancelamento Ativo de Ruído, é algo a ter em conta. Este adapta-se a qualquer situação a ajusta o ANC para dar ao utilizador o melhor isolamento de som, sem qualquer compromisso.

Face ao que oferece, em termos de funcionalidade e qualidade do ANC, esta é uma proposta muito interessante. Capaz de ombrear ou ultrapassar o que está marcado como o topo desta área, tem ainda assim um preço mais apelativo, com uma diferença de 100 euros.

