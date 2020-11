A renovação que a Microsoft fez no Edge permitiu que este browser recebesse muito do que o Chrome já oferecia aos utilizadores. É um trabalho ainda a ser feito, mas que permite já ter acesso a pormenores importantes como as extensões.

É principalmente esta área que está agora debaixo de fogo, com uma descoberta importante. Também já há extensões comprometidas e que estão a ser usadas de forma abusiva no Edge, com o prejuízo esperado para os utilizadores.

Eterno problema das extensões nos browsers

Desde que surgiram, que as extensões têm sido uma grande mais-valia para os utilizadores dos browsers. Trazem para este componente essencial sobretudo algumas funções que de outra forma não estariam presentes e disponíveis para os utilizadores.

A Microsoft aproveitou esta capacidade para o seu browser, quando decidiu adotar o mais conhecido e mais usado motor de browser da atualidade. O Chromium está presente na quase totalidade das propostas hoje existentes, restando apenas o Firefox para equilibrar.

Edge está a ser afetado por este problema

Estas estão agora a representar uma falha de segurança grave para o Edge. Várias extensões foram encontradas e estão a apresentar publicidade aos seus utilizadores. Este é um problema que está ativamente a ser explorado. As extensões em causa são:

NordVPN

Adguard VPN

TunnelBear VPN

The Great Suspender

Floating Player – Picture-in-Picture Mode

O problema foi descoberto por alguns utilizadores do Edge, que rapidamente recorreram à comunidade para reportar a falha de segurança. Naturalmente que estas extensões não são das empresas que fornecem esses serviços, sendo aproveitado o seu nome neste browser.

Microsoft removeu estas falhas de segurança

Este foi um problema que foi reportado há 2 semanas, que se agravou na semana passada. A Microsoft já removeu estas extensões do repositório do Edge e vai entretanto mostrar um alerta se forem encontradas neste browser. Ainda assim, é importante remover estas extensões.

Apesar deste ser já um problema conhecido e recorrente no Chrome, a Microsoft parece estar a enfrentar o mesmo problema. Mesmo com níveis elevados de controlo e de avaliação, estas situações passam e afetam acima de tudo os utilizadores destes browsers.