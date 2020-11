Sony antecipa lançamento da Playstation 5 com evento online

O País encontra-se a passar por uma fase mais critica relacionada com a segunda vaga do Covid por isso encontramos-nos todos com muitas limitações e constrangimentos. Seja como for, há datas que têm de ser celebradas e se não o podem ser fisicamente, então que seja, de forma digital.

E é o que se vai passar amanhã, a partir das 18 horas, com a Sony Playstation Portugal a emitir um evento online como forma de dar as boas-vindas à sua nova consola Playstation 5, que chega no dia seguinte.

A Playstation 5 está mesmo a chegar. Faltam menos de dois dias e como tal a azáfama por terras da Playstation Portugal deve ser grande.

Isto, pois, a nova consola não é apenas mais uma consola. Tal como vimos aqui, é uma verdadeira bomba tecnológica que está prestes a rebentar (no bom sentido, claro) nas mãos de milhares de jogadores por todo o nosso país.

Para celebrar e antecipar o momento de chegada a PS5, a Playstation Portugal vai emitir um evento durante a tarde/noite de amanhã onde os convidados e as novidades serão muitas para satisfazer a curiosidade e para ajudar a passar os derradeiros minutos que antecipam o dia 19.

Neste evento de lançamento, Diogo Morgado, que é também grande fã de videojogos e da PlayStation, convida a comunidade a celebrar a chegada da nova PlayStation 5 na companhia de outros convidados muito especiais: o humorista António Raminhos, o músico Diogo Piçarra, o ator Diogo Valsassina, e os youtubers Ric Fazeres e SEA. Entre desafios, estes convidados irão partilhar como foram as suas primeiras experiências com a PlayStation 5, falar dos jogos que mais estão ansiosos por experimentar na nova consola e ainda recordar algumas das suas primeiras memórias PlayStation.

Para além disto, este evento que se realiza amanhã reserva ainda vários momentos especiais como a revelação do grande vencedor do passatempo MODO PlayStation, que irá receber uma unidade da tão aguardada PlayStation 5, e uma atuação musical muito especial de um dos mais jovens talentos do hip hop nacional, Julinho KSD, que se inspirou nos novos mundos que a PlayStation®5 permitirá explorar para criar um tema inédito, que será aqui apresentado em estreia mundial.

O evento será 100% digital e poderá ser acompanhado em direto e na íntegra nos canais oficiais de YouTube, Facebook e Instagram da PlayStation Portugal.