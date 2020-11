AppGallery – As apps que precisa para fazer as suas compras

Respondendo às muitas questões dos nossos leitores que, frequentemente, querem saber se vale a pena comprar um smartphone Huawei sem Play Store, temos vindo a dar a conhecer as muitas apps úteis disponíveis na AppGallery.

Em época de compras de Natal e de muitas promoções deixamos-lhe a sugestão de algumas aplicações que podem ser uma ajuda no momento de fazer as suas compras.

Apps úteis na AppGallery

Standvirtual Carros

Para quem anda à procura de carro novo ou até quer vender o atual, a plataforma Standvirtual é bastante completa e conta com uma pesquisa avançada muito interessante. A app está disponível na AppGallery, podendo assim fazer o negócio completo através do smartphone Huawei.

Homepage: Standvirtual

Preço: Gratuito

Pontuação: 5 Estrelas

OLX

Para comprar e vender produtos em segunda mão o OLX é a plataforma mais popular, ainda que hoje seja possível utilizar de forma segura as redes sociais, como o Facebook ou o Instagram. Qualquer uma delas está disponível na AppGallery.

Homepage: OLX

Preço: Gratuito

Pontuação: 2,8 Estrelas

CTT

Um dos serviços de transporte mais utilizado em Portugal é o dos CTT. Para marcar recolhas em casa, para acompanhar o percurso das duas encomendas e até para fazer compras, esta app assume-se como uma grande ajuda.

Homepage: CTT

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,2 Estrelas

KuantoKusta

A app do KuantoKusta já aqui referimos várias vezes. O serviço é bastante completo para comprar preços em várias lojas e escolher a opção que melhor responde às suas necessidades. A app tem ainda outros recursos, como fazer pesquisas por códigos de barras ou criar alertas para quando um produto atinge o preço desejado.

Homepage: KuantoKusta

Preço: Gratuito

Pontuação: 5 Estrelas

CustoJusto na AppGallery

Dentro do mesmo conceito de compra e venda de produtos online, essencialmente em segunda mão, existe também a plataforma CustoJusto. Os seus anúncios podem ser criados na app no Huawei e outros podem ser consultados, tudo com grande facilidade.

Homepage: CustoJusto

Preço: Gratuito

Pontuação: 5 Estrelas

Conheça ainda outras apps na AppGallery: