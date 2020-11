A AppGallery da Huawei, apesar de ser relativamente recente, está cada vez mais bem recheada de apps e, na verdade, não há nada que fique a faltar num smartphone Huawei. Em tempos pandemia da COVID-19 e com o país a atravessar uma fase difícil de novo confinamento e obrigatoriedade de recolher, existem apps úteis que o podem ajudar.

Conheça algumas delas, principalmente a pensar no estudo.

Apps úteis disponíveis na AppGallery da Huawei

Farmácias de Serviço .net

Porque não é recomendado andar muito tempo fora de casa e porque o inverno tem consigo outras doenças, saber onde está uma farmácia a funcionar é bastante útil.

Na verdade esta app dispensa grandes apresentações sendo um dos serviços mais fiável para saber onde há uma farmácia aberta perto de si, a qualquer hora do dia.

Homepage: 1000 Empresas

Preço: Gratuito

Pontuação: 5 Estrelas

Smart – Aula Digital

Ter um professor, um colega ou um explicador ao lado no momento do estudo é, infelizmente, algo menos recorrente. A tecnologia traz alguma aproximação e há apps que podem fazer a diferença no momento de aprender a matéria.

A app Smart – Aula Digital, disponível na AppGallery, oferece vídeos com temas relevantes, quizzes, explicações imediatas, avaliação de progresso e ainda temas do manual.

Homepage: LeYa

Preço: Gratuito

Pontuação: 5 Estrelas

Estudo em Casa

Com a quarentena obrigatória em março, o governo investiu naquilo que em tempos foi a escola de muita gente, a Telescola. Este conceito, trouxe à RTP professores que em tempo recorde foram capazes de criar conteúdo curricular adaptado à televisão e apresentar tudo a olhar para uma câmara sem a presença física dos alunos.

O que é certo é que, considerando a imprevisibilidade de toda a situação que vivemos, a Telescola continua a ser transmitida, sendo assim mais uma forma de aprendizagem à disposição dos alunos. A app Estudo em Casa, é portanto uma extensão da TV para o smartphone, com todos os conteúdos programáticos disponíveis para qualquer smartphone ou tablet.

Homepage: RTP

Preço: Gratuito

Pontuação: 5 Estrelas

Escola Virtual

Por fim, a sugestão vai para a Escola Virtual é uma plataforma da Porto Editora orientada para o estudo, também disponível na AppGallery.

Aqui os alunos encontram então milhares de testes, aulas interativas e outros materiais, do 1.º ao 12.º anos, para treinarem e testarem os seus conhecimentos.