A AppGallery da Huawei está cada vez mais recheada de apps úteis para o dia a dia. A área da gestão financeira e das compras online é de extrema relevância para todos os utilizadores e, portanto, hoje deixamos-lhe sugestões.

Conheça 9 apps de gestão de compras e dinheiro para o smartphone Huawei.

DABOX

A app DABOX permite aos utilizadores adicionar as contas à ordem dos principais bancos a operar em Portugal. Desta forma os clientes passam a ter uma visão integrada das suas disponibilidades financeiras.

Permite ainda ter, automaticamente e em segundos, graças a um poderoso motor analítico, todos os seus movimentos categorizados em, por exemplo, lar, alimentação, transportes, compras, lazer, saúde, entre outros.

Homepage: CGD

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,3 Estrelas

Stocard – Cartões Fidelidade

Stocard – Cartões Fidelidade é a app que lhe vai facilitar a vida e evitar que ande com a carteira atrás. Todos os seus cartões de fidelidade podem ser adicionados a esta app e utilizado em qualquer loja. Além do código de barras de cada cartão, ainda permite fotografar o cartão original e até lhe dá as coordenadas da loja mais próxima.

Homepage: Stocard

Preço: Gratuito

Pontuação: 3,5 Estrelas

Gastos Diários 3: Finanças pessoais

Gastos Diários é uma app projetada para organizar os seus rendimentos e despesas. Poderá, portanto, registar por data os movimentos de dinheiro e, em seguida, analisar os valores em relatórios.

Esta é uma excelente forma de perceber onde está a gastar em demasia, onde pode cortar e assim, aumentar a parte alocada à poupança.

Homepage: encodemx

Preço: Gratuito

Pontuação: 4 Estrelas

Wallet – Gestor de Orçamento

Wallet é uma das mais completas apps de gestão financeira, disponível para Android e iOS, presente claro, na AppGallery da Huawei. Esta app, mesmo na sua versão gratuita já lhe permite fazer uma boa análise da forma como utiliza o seu dinheiro. No entanto, a versão paga irá permitir-lhe fazer uma análise mais aprofundada e direcionada.

Está disponível para diferentes moedas e pode mesmo ser associada a diferentes instituições financeiras.

Homepage: BudgetBakers

Preço: Gratuito

Pontuação: 5 Estrelas

Sodexo Portugal

Sodexo é conhecido por muitos como o cartão refeição. Para consultar de saldos e movimentos em tempo real tem, então disponível a app móvel.

Esta permite ainda a pesquisa na Rede de Parceiros Sodexo, pagamentos mobile, a visualização dos consumos do benefício Sodexo Refeição Pass, acesso a descontos através do Sodexo Club e também a encomenda de refeições, com a comodidade do seu dispositivo móvel.

Homepage: Sodexo Pass Portugal

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,7 Estrelas

OLX – Compras Online de Artigos Novos e Usados

O site mais popular em Portugal para compra e venda de produtos em segunda mão, tem as suas conhecidas apps para poder fazer os seus negócios comodamente através do smartphone.

A app está disponível na AppGallery de forma gratuita.

Homepage: OLX Portugal SA

Preço: Gratuito

Pontuação: 2,8 Estrelas

Vova

Vova surge como mais uma loja de descontos de produtos, principalmente oriundos da China. Destacam-se produtos como roupa, malas, cosméticos, tecnologia, decoração e muito mais.

Homepage: Vova

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,3 Estrelas

SheIn – Shop Women’s Fashion

Esta é mais uma loja online, com app na AppGallery. Oferece exclusivamente coleções para mulher, com roupa, sapatos, acessórios e bijuteria.

Homepage: Shein

Preço: Gratuito

Pontuação: 5 Estrelas

Joom

A Joom é mais uma loja online com tudo o que pode imaginar. A sua intuitiva app permite então criar as suas listas de produtos desejados, encher o carrinho e efetuar as compras com possibilidade de pagamento através de cartão Visa, Mastercard e até PayPal.