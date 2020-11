Tesla Model 3 conquista mais um lugar de destaque. Agora é Táxi em Nova Iorque

A cor destaca um dos carros elétricos mais famosos do planeta. Este Tesla Model 3 amarelo é agora também um táxi na movimentada cidade de Nova Iorque. Este poderá ser um sinal da mudança, rumo à sustentabilidade. Se há um ícone da Big Apple, esse é sem dúvida os carros táxi que cruzam as movimentadas ruas. Se a moda pegar, poderão ser dezenas, centenas e provavelmente milhares de elétricos a transportar as pessoas.

Esta imagem começou há poucos dias a circular na web e recolheu boas críticas.

Tesla Model 3 Táxi em Nova Iorque

Passo a passo, a Tesla começa a conquistar vários segmentos outrora detidos pelos motores térmicos. Já há nas forças de segurança, nas equipas de emergência médica, nas pistas de velocidade, na assistência técnica e há também táxis. Pode parecer trivial, mas é um sinal que estas máquinas estão capacitadas para servir nos variados cenários.

Em Portugal, já não é novidade um Tesla ser táxi, assim como os Nissan Leaf são já muito populares no setor. No entanto, a aposta neste tipo de carros, pela sua autonomia, poderia ser um impedimento. No início deste ano, surgiu a informação do apoio à aquisição de carros 100% elétricos novos, destinados ao serviço de táxi.

Nem todos os elétricos conseguem ser táxis em Nova Iorque

Portanto, a vontade não chega para usar um elétrico neste mercado, numa das mais movimentadas cidades do mundo. Segundo informações, em 2013, a cidade de Nova York lançou um programa piloto para táxis totalmente elétricos com uma frota de seis Nissan Leafs de primeira geração.

Os veículos foram lançados na cidade no Dia da Terra com muito otimismo e aclamação. No entanto, em 2015 os Leafs foram desativados. A entidade promotora da iniciativa, a NYC Taxi & Limousine Commission, num relatório, declarou que o Nissan Leaf exigia que os condutores alterassem significativamente os seus hábitos de condução devido ao alcance estimado de 135 km (ciclo EPA dos veículos).

Esta deficiência foi ainda mais destacada quando o tempo estava quente, uma vez que o uso de ar condicionado era obrigatório para os táxis de Nova Iorque. Como resultado do fracasso do Leaf como um táxi de Nova Iorque, pairou uma nuvem negra acima de todos os carros elétricos até 2019, quando surgiram relatórios a informar que o Tesla Model 3 havia sido aprovado para serviço de táxi na cidade.

Segundo o que foi veiculado, o Model 3 não tem a mesma fraqueza que os Leafs de primeira geração de 2013. Ao contrário dos Leafs de 135 km, o Model 3 de menor alcance possui pelo menos 354 km por carga, e isso se os clientes solicitarem especificamente a versão padrão sem piloto automático. No entanto, o Standard Range Plus, a variante mais acessível que pode ser solicitada diretamente no site da Tesla, oferece um alcance estimado pela EPA de 430 km e custa nos EUA 37.990 dólares (em Portugal custa cerca de 50 mil euros).

Mais carros elétricos e menos poluição

Este pode ser um sinal importante para a transformação do parque automóvel não só de Nova Iorque, mas um pouco por todo o mundo. Aliás, em várias cidades na Europa, este meio de transporte é já elétrico há vários anos. Portanto, o caminho parece ter uma direção muito bem definida.

