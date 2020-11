Marvel’s Spider-Man: Miles Morales recebe televisivo

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales é um dos grandes exclusivos que acompanha o lançamento da Playstation 5.

O jogo, que apresenta um personagem pouco conhecido por muita gente, recebeu recentemente um novo spot televisivo. Venham vê-lo…

É um dos jogos mais esperados do momento que se aproxima, entenda-se, do lançamento da Playstation 5: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Em desenvolvimento pela Insomniac Games, o jogo vai trazer Miles Morales, um personagem pouco conhecido por quem não é fã acérrimo desta banda desenhada da Marvel.

“Sê Tu Próprio”, é o nome do novo spot publicitário para televisão do jogo. Neste trailer é possível ver o jovem Miles Morales lutar contra um grupo de inimigos que aterroriza o seu novo lar, East Harlem, ao mesmo tempo que exibe os seus novos poderes, como a invisibilidade ou os ataques venenosos.

Nesta nova aventura do universo de Marvel’s Spider-Man, o adolescente Miles Morales tenta adaptar-se ao seu novo bairro enquanto segue as pisadas do seu mentor e amigo, o Peter Parker, para se tornar o novo Spider-Man.

Mas, quando uma feroz disputa pelo poder entre organizações rivais, ameaça destruir o seu novo lar, o aspirante a herói percebe que, com grande poder, vem também grande responsabilidade.

Neste título, os jogadores terão a oportunidade de viver a ascensão do Miles Morales à medida que o novo herói entra em ação, aprende a dominar os seus novos e incríveis poderes e se torna um Spider-Man ao seu próprio estilo.

Com o seu novo lar no coração da batalha, Miles terá de aprender o que custa ser um herói e decidir o que vai sacrificar pelo bem de todos para salvar a Nova Iorque da Marvel, que vive uma autêntica guerra, já que uma perversa corporação do setor energético e um exército de criminosos armados com alta tecnologia estão em guerra pelo controlo da cidade.

De recordar que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales chegará em exclusivo à PlayStation 4 e à PlayStation 5 no próximo dia 12 de novembro, uma semana antes do lançamento da PlayStation 5 em Portugal.