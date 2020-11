Apple e Sony querem comprar a Wondery, a rede norte-americana de podcast

O mercado dá sinais de uma renovada tendência, os podcasts. Depois dos indícios de que o Spotify poderá lançar uma modalidade de assinatura voltada apenas para podcasts, a Apple e a Sony parecem disputar um negócio para a aquisição da rede norte-americana de podcast Wondery. Além destes dois colossos da tecnologia, há mais grupos interessados no negócio.

A rede, lançada por Hernan Lopez, com o apoio da 20th Century Fox, tem estado na mira destas empresas, segundo avança a Bloomberg.

Podcast – Renovar a tendência…

Este tipo de comunicação de conteúdos, o Podcasting, é uma forma de publicação de ficheiros multimédia (áudio, vídeo, fotos, PPS, etc.) na Internet. Os utilizadores podem acompanhar a sua atualização, ou podem até descarregar automaticamente o conteúdo de um podcast.

A palavra “podcasting” é uma junção de iPod – marca do dispositivo multimédia da Apple, o iPod, (que é sigla de “Personal On Demand) – e broadcasting (radiodifusão). O conjunto de ficheiros publicados por podcasting é chamado de podcast. O autor de um podcast é chamado podcaster.

Um negócio de 400 milhões de dólares

Segundo a Bloomberg, a empresa de podcasts Wondery, está pronta para vender o seu negócio. Assim, quem quiser ficar com a rede norte-americana de podcast terá de pagar entre 300 milhões e 400 milhões de dólares. Ainda não está claro se a Apple, Sony Music ou outro grupo está pronto para apostar tanto. Assim, caso o negócio de concretize por este valor, este seria o maior negócio financeiro no mundo do podcast.

Conforme é sabido, o Spotify depende muito de podcasts, como tal, a empresa sueca também indagou a Wondery. Contudo, o serviço de streaming parece ter perdido o interesse, eventualmente face aos valores pedidos. A Apple e a Sony Music são as principais empresas que observam de perto a rede de podcast.

A rede Wondery tem oito milhões de ouvintes todos os meses. O grupo identificou várias dezenas de podcasts que poderiam tornar-se exclusivos na app de podcasts da Apple. Contudo, para isso, a Apple terá de fechar o negócio. Além disso, a Apple pode usar histórias de certos podcasts para criar séries no serviço Apple TV +. Aliás, este interesse da Apple já vem desde meados de 2019, quando a empresa de Cupertino percebeu a jogada certeira do seu concorrente Spotify.

Conforme é sabido, a Apple já comprou duas empresas ligadas ao mundo do podcast. No final de 2017, a Apple adquiriu a Pop Up Archive, para melhorar a pesquisa deste tipo de conteúdos. Mais recentemente, em setembro deste ano, a empresa de Tim Cook comprou a startup Scout FM.

