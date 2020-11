O objetivo da tecnologia é cada vez mais ser uma ferramenta útil ao nosso dia a dia e, por conseguinte, simplificar as nossas vidas. Assim, de Israel chega uma tecnologia designada SoundBeaming, capaz de levar o som diretamente aos ouvidos do utilizador, sem necessidade de usar auriculares ou auscultadores.

A empresa israelita Noveto já criou o seu primeiro equipamento com esta tecnologia, denominado de SoundBeamer. Vamos conhecer um pouco melhor acerca do seu funcionamento.

A evolução tecnológica contribui cada vez mais para a simplicidade das nossas tarefas. Se há uns anos precisávamos de vários gadgets para a realização de diversas funções, atualmente existem dispositivos capazes de, sozinhos, fazerem tudo isso e muito mais.

Por esse motivo, alguns produtos foram deixando de ser produzidos em grandes quantidades, e muitos também já deixaram, ou estão em vias de deixar, de existir.

Leia: 10 objetos do quotidiano que devem deixar de existir em breve

E à medida que a tecnologia avança, os equipamentos que nos dias de hoje ainda necessitamos, podem deixar em breve de ser precisos.

SoundBeaming leva o som aos ouvidos sem ser preciso auricular

Para ouvirmos som de algum equipamento, temos duas opções mais comuns: ou o som propaga no ambiente, ou apenas o ouvimos nós através de auriculares.

No entanto, a empresa israelita Noveto traz uma outra alternativa através de um conceito muito interessante. A sua tecnologia designada SoundBeaming permite que o utilizador ouça o som emitido apenas diretamente nos seus ouvidos, mas sem a necessidade de utilizar auriculares, e não permitindo que outras pessoas ouçam.

Esta funcionalidade é conseguida através de ondas ultrassónicas capazes de levar uma experiência de áudio única ao utilizador, mas sem incomodar quem está ao redor. Em suma o sistema cria uma espécie de ‘bolha de som’ ao redor dos ouvidos.

Estas ondas ultrassónicas são geradas através de algoritmos de processador de sinal digital (DSP) e emitidas depois no ar consoante uma matriz de transdutor própria.

Assim, o sinal localiza os ouvidos do utilizador e o som é direcionado nesse sentido, criando uma espécie de aglomerado de ondas em volta do ouvido da pessoa. E através dos sensores 3D, o som é devidamente emitido consoante o movimento e posição da cabeça do ouvinte.

Segundo a página da empresa, esta tecnologia pode ser usada para diferentes cenários. Ou seja, poderá ser aplicada em videoconferências, transmissão do som da TV ou de outros dispositivos, separar o som dentro do carro entre condutor e passageiro, entre outros.

SoundBeamer é o dispositivo com esta tecnologia

Para que o consumidor usufrua na totalidade desta tecnologia, a empresa de Israel desenvolveu o designado SoundBeamer 1.0. Caracteriza-se como uma espécie de Soundbar e pode ser ligado via Bluetooth.

O equipamento foi inicialmente criado tendo em vista as videoconferências, tão necessárias numa altura de pandemia. No entanto, também pode ser usado para podcasts, fazer meditação, ouvir música, etc.

O SoundBeamer traz toda a tecnologia SoundBeaming e o seu lançamento está previsto para o mês de dezembro de 2021.