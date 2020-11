Muita atenção: Vídeo no Messenger rouba a password do Facebook

É utilizador do Facebook Messenger? As redes sociais confundem-se hoje um pouco com a Internet. Por lá os utilizadores passam muitas horas à procura de informação, a ver vídeos, fotografias, etc. Como é normal os oportunistas também anda por lá.

Recentemente começou a circular um vídeo no Facebook Messenger cujo objetivo é roubar a sua password do Facebook. Saiba como funciona o esquema!

Como temos vindo a informar, as burlas informáticas são cada vez mais e são também cada vez mais os utilizadores que caem nestas armadilhas. Recentemente começou a circular no Facebook Messenger um vídeo com o título “Olha o que eu achei“.

O título é sugestivo e, nesse sentido, os utilizadores são levados a abrir o conteúdo. Curiosamente quando abrem o vídeo são solicitados os dados de acesso ao Facebook.

“Isco” chega via Facebook Messenger

Se o utilizador introduzir as suas credenciais (nome de utilizador e a password) vai ser “roubado”, isto porque a página de autenticação não é verdadeira do Facebook (como podem ver o link para onde aponta a seta na segunda imagem).

Se introduzirem os dados (e-mail ou número de telefone e password) e carregarem em Log in, estes serão enviados para os cibercriminosos.

Neste caso, a “vítima” será encaminhada para uma página, dentro do browser do Facebook, que acaba por ser um segundo esquema para roubar dados.

Atenção aos esquemas de Phishing

É considerado um ataque de Phishing quando alguém está a tentar enganá-lo (a). O objetivo é obter as suas informações pessoais através da internet ou levá-lo (a) a exercer ações com o objetivo de burlar de alguma forma.

Os emails de phishing aparentam ser válidos e de remetentes confiáveis. O objetivo é tentar que os utilizadores procedam à abertura do(s) anexo(s) ou que cliquem num link para depois tentarem obter a sua informação.

Segundo o que conhecido, o phishing é efetuado através de email, anúncios ou de websites que têm um aspeto semelhante aos das empresas, ou negócios pelos quais estão a tentar fazer-se passar.

Tenha em consideração que os emails ou websites utilizados para phishing, poderão solicitar-lhe dados como:

Nome de utilizador e Passwords, e até mesmo a alteração de passwords;

N.º da Segurança Social, Cartão de Cidadão;

N.º da Conta Bancária e dos e cartões de crédito;

Email;

entre outras informações pessoais.

Portanto, se recebeu um vídeo estranho nos seus canais de comunicação, como, por exemplo, no Facebook Messenger, pense duas vezes antes de o abrir. Neste tipo de situações, quando é solicitado a introdução do nome de utilizador e password, forcem sempre uma tentativa errada para perceberem o que acontece. Fica o alerta!