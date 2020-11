Motor termonuclear pode levar-nos a Marte em apenas 3 meses

Com a evolução da tecnologia, a distância entre o resto do Universo e a Terra tende a ficar mais curta. Se anos-luz é uma medida de perder de vista, havemos de voar para lá dessa velocidade e deslocar-nos-emos muito mais rápido pelo espaço. Atualmente, uma viagem da Terra a Marte, recorrendo à sincronização orbital – que acontece a cada 26 meses -, leva cerca de 260 dias. Contudo, a empresa USNC-Tech afirma que projetou um novo motor termonuclear capaz de levar os astronautas ao Planeta Vermelho em apenas três meses.

Esta tecnologia é duas vezes mais eficiente que um foguete químico.

A Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC) projetou um novo motor termonuclear que afirma poder transportar astronautas a Marte em apenas três meses – e de volta à Terra no mesmo período. Ao usar microcápsulas de cerâmica de combustível de alto teor de urânio enriquecido (HALEU ou high assay low enriched uranium), o motor termonuclear da USNC poderá reduzir a viagem a menos de metade.

Contudo, tal como referem, o problema é produzir um reator nuclear que seja leve e seguro o suficiente para uso fora da atmosfera da Terra. Além disso, há o assumir o risco de colocar este reator dentro de uma nave que será carregada com tripulação.

Tecnologia que já tem muitos anos

Apesar de se falar cada vez mais na tecnologia termonuclear para propulsão, este é um conceito já com décadas. Várias ideias e projetos foram sendo descartados ao longo dos anos pelas agências espaciais. Contudo, à medida que a tecnologia avança, as hipóteses de sucesso do motor termonuclear parecem atrair os especialistas.

Conforme é referido, este motor usa o calor gerado por uma reação nuclear para impulsionar o foguetão espacial, podendo atingir velocidades muito superiores às atuais. Outra vantagem em relação aos motores químicos tradicionais é que o novo propelente HALEU poderá ter um peso menor.

A tecnologia da USNC chega poucos meses depois de Elon Musk sugerir que um motor nuclear poderia ser a chave para levar os astronautas a Marte. Para Musk, a preocupação era com a saúde e segurança dos astronautas: quanto mais longa a viagem a Marte, mais tempo os astronautas ficam expostos à extraordinária radiação cósmica.

O Departamento de Energia concorda que o combustível HALEU é menos perigoso do que parece ser. Inclusive o reator do novo motor é muito semelhante ao projeto que alimenta as próximas instalações de energia d0 microrreator da USNC.

Marte ali tão perto…

O planeta vermelho é o grande objetivo das agências espaciais, com a NASA à cabeça seguida por empresas particulares, como a SpaceX. Conforme é sabido, o grande objetivo de Elon Musk é que, até 2024, a SpaceX coloque uma pessoa em Marte. Mais à frente, sendo a meta 2050, o visionário pretende construir uma cidade autossustentável no Planeta Vermelho. Assim, além de levar astronautas até à Lua, quer também passar por Marte e ir ainda mais além.