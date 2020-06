E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos de todas as novidades da WWDC 2020, da nova gama de smartphones da OnePlus, do novo ASUS ROG Phone III, do rato inteligente da Xiaomi e muito mais.

Com a evolução tecnológica, o ser humano, a ciência, começou a saber mais sobre o planeta onde vivemos. É sabido, por exemplo, que a rotação da Terra está a diminuir gradualmente. Há vários indícios que mostram uma transformação no nosso planeta com consequências desconhecidas e outras imaginadas. Temos assistido a uma alteração no campo magnético da Terra, além de outros fenómenos.

Assim, a questão que se coloca é o que nos aconteceria se a Terra parasse de girar.

Tal como acontece todos os anos, a Apple reúne na WWDC as suas novidades de software, em especial, dos seus sistemas operativos. Este ano não foi diferente, ainda que a forma como decorreu a apresentação tenha sido virtual e totalmente baseada na Internet.

As novidades foram muitas, focando-se nas melhorias que a empresa criou para os seus sistemas operativos. Houve algumas surpresas, que, na verdade, eram já faladas e que assim se confirmaram para este ecossistema.

Quando se fala em sistemas de posicionamento normalmente referimo-nos ao GPS. No entanto, existem outros como é o caso do Galileo ou o GLONASS.

A China terá em breve o seu sistema a funcionar que é composto por 35 satélites. O último satélite já entrou em órbita.

O diretor executivo da OnePlus, Pete Lau, confirmou que a marca chinesa tem planos para lançar uma nova gama de smartphones acessíveis. De acordo com as informações, é provável que os equipamentos mais baratos estejam projetados para serem lançados ainda durante este ano de 2020.

Esta é uma boa notícia não só para todos os admiradores da marca, mas também para a comunidade Android, e não só, que aguarda sempre ansiosamente pelo lançamento de novos modelos. E quanto mais baratos… melhor!

Recentemente ficamos a conhecer melhor o design do ASUS ROG Phone III. Mas agora a marca confirmou que este potente smartphone gaming vai mesmo ser lançado já no próximo mês.

Esta é uma boa novidade para os jogadores fãs do mundo Android e que apreciam um equipamento com capacidade para aguentar horas de jogo.

Os dias passam e, até agora, ainda não existe uma solução para a COVID-19. Os cientistas trabalham arduamente na descoberta de uma vacina ou medicamento e a computação pode ser uma enorme ajuda.

De acordo com notícias recentes, o supercomputador mais rápido do mundo vai dar uma preciosa ajuda no combate à COVID-19. Vamos conhecer melhor o Fugaku.

One Piece: Pirate Warriors, da Bandai Namco é uma série de culto para milhares de jogadores espalhados pelos quatro cantos do mundo.

Criada por Eiichiro Oda, e lançado em 1997, a série conta a história de Monkey D. Luffy e dos seus companheiros em busca do tesouro mais procurado do mundo, o “One Piece”.

Experimentámos One Piece: Pirate Warriors 4, venham ver como correu!

A Samsung já havia anunciado que em 2020 iria apresentar um complemento ao seu serviço Samsung Pay. Mais concretamente estaria a preparar um cartão de débito próprio, tal como já vimos outras marcas associadas ao mundo dos smartphones a fazer.

Agora, a empresa sul-coreana acaba de anunciar parceria com a Curve para a criação do Pay Card, deixando a garantia de que chega à Europa ainda este ano.

A marca alemã Opel acaba de apresentar o Mokka-e. Este é um carro elétrico com uma linha de design completamente nova. Segundo a marca, este veículo representa a estreia de uma nova linguagem de design sob a grelha Opel Vizor. Ao que tudo indica, este design será o usado nos próximos veículos da Opel, além disso, aproxima-se mais de um Crossover do que de um SUV.

A performance do motor e da bateria prometem um carro competitivo, com um look desportivo.

A Xiaomi prepara-se para lançar ao mercado um rato inteligente. Trata-se de um modelo com assistente de voz que entrou em campanha de crowdfunding recentemente.

O sucesso foi tal que, em apenas dois dias, na China, o valor da campanha foi mais do que ultrapassado.

Pelas mãos dos estúdios americanos Naughty Dog, surgiu em 2013 aquele que pessoalmente considero como um dos melhores jogos que as consolas (Playstation) tiveram oportunidade de correr: The Last of Us.

Uma aventura repleta de ação, aventura e ternura que colocava um homem duro e calejado (Joel) no papel de protetor de uma menina delicada, divertida e esperta (Ellie), enquanto palmilhavam uma terra devastada e cheia de aberrações na procura por salvação.

Passados 7 anos, surge The Last of Us 2, e voltámos a encontrar Ellie e Joel.

Tal como indicámos aqui ou aqui, a Private Division lançou no passado dia 16 de junho, o shooter estratégico, Disintegration.

Segundo Marcus Lehto, fundador dos estúdios V1 Interactive que desenvolveram o jogo, “Disintegration é um jogo futurista que mistura o tradicional com ideias novas“.

O Pplware já experimentou o Disintegration.

Quando se fala em distribuições Linux estáveis e com bom look and feel o Linux Mint é provavelmente dos primeiros da lista. Esta distribuição, que é baseada no Ubuntu, tem evoluído significativamente e até já ultrapassou a distribuição da Canonical.

Hoje foi lançado o novo Linux Mint 20 que está disponível com os ambientes gráficos de trabalho MATE, Cinnamon e Xfce.