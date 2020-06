Ao apresentar o iOS 14, a Apple revelou muitas novidades que este sistema vai trazer para o iPhone. Focou-se nas que considera essenciais e que são mais importantes para o utilizador, deixando de lado aquelas que podem ser usadas em situações específicas.

É agora, com os testes do iOS 14 a serem iniciados, que surgem algumas novidades que não foram mostradas. Uma delas veio revelar que o iPhone tem hardware que não se conhecia. Com 2 toques na parte traseira passa a ser possível lançar apps e realizar outras funções.

Tal como é normal, a Apple não revela todas as novidades dos seus sistemas no dia da WWDC. Foca-se nas mais importantes e nas que são mais apelativas, mostrando a sua capacidade de inovação e de criação de novas funcionalidades.

Claro que ficam muitas por mostrar, que ainda assim estão presentes e prontas para serem experimentadas por todos os que usam os seus equipamentos. Desta vez, e no iOS 14, foram descobertas mais algumas surpresas importantes.

