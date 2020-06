ASUS ROG Phone III: O potente smartphone gaming vai chegar já em julho

Recentemente ficamos a conhecer melhor o design do ASUS ROG Phone III. Mas agora a marca confirmou que este potente smartphone gaming vai mesmo ser lançado já no próximo mês.

Esta é uma boa novidade para os jogadores fãs do mundo Android e que apreciam um equipamento com capacidade para aguentar horas de jogo.

ASUS ROG Phone III: O smartphone para gamers chega já em julho

A ASUS, em parceria com a empresa de programação Tencent Games, confirmou nesta terça-feira, dia 23 de junho, que o smartphone gaming ASUS ROG Phone III vai mesmo ser lançado já em julho, na China.

Depois do design ter ficado conhecido através de um leak que mostrou um hands-on do equipamento em vídeo, agora esta era a novidade que faltava.

A Tencent Games partilhou na sua conta da rede social chinesa Weibo, o cartaz oficial do ASUS ROG Phone III.

Um ano depois de o ASUS ROG Phone II ter começado a ser vendido no país asiático, chega agora o seu sucessor cujas especificações já deixaram vários fãs rendidos.

Para já a China é o país escolhido pela marca de Taiwan para as primeiras vendas do ROG Phone III. Mas tendo em conta o padrão de lançamentos anteriores, é provável que no mês de agosto e setembro a ASUS disponibilize o potente smartphone gaming aos restantes países do mundo.

O que esperar do ASUS ROG Phone III

Para já ainda há poucas informações confirmadas quanto às especificações deste smartphone gaming da ASUS. No entanto especula-se que traga o processador Qualcomm Snapdragon 865 octa-core (3.091 GHz) e um ecrã AMOLED Full HD+ (1080 x 2340) de 6,59 polegadas, devendo ter uma taxa de atualização de 120 Hz.

Quanto à RAM espera-se as versões de 8GB, 12GB ou 16GB e armazenamento interno de 128GB, 256GB ou 512GB. A bateria de 5.800 mAh ou 6.000 mAh virá com suporte para carregamento rápido de 30W.

Deverá trazer com um conjunto de três câmaras traseiras de 64 MP, 13 MP e Zoom, mas não há dados sobre a câmara frontal.

Será um smartphone de dimensões consideráveis, 171 x 78 x 9,85 mm e com um peso de 240 gramas. Trará um leitor de impressão digital no ecrã e vários recursos para gamers.

Quanto ao sistema operativo, o novo ROG Phone III poderá trazer o Android 10 mas com uma interface própria do modelo ROG.