Fugaku – Supercomputador mais poderoso do mundo vai combater a COVID-19

Os dias passam e, até agora, ainda não existe uma solução para a COVID-19. Os cientistas trabalham arduamente na descoberta de uma vacina ou medicamento e a computação pode ser uma enorme ajuda.

De acordo com notícias recentes, o supercomputador mais rápido do mundo vai dar uma preciosa ajuda no combate à COVID-19. Vamos conhecer melhor o Fugaku.

A 55ª edição do TOP500 das máquinas mais poderosas do mundo sofreu algumas alterações. Desde logo o destaque para o supercomputador japonês Fugaku, que é o novo líder do ranking. Face ao poder computacional, há informações que indicam que o Fugaku irá ajudar no combate à COVID-19. Mas afinal quais as características desta máquina?

Fugaku – 415 triliões de cálculos por segundo

Como referido, o Fugaku é atualmente o mais poderoso computador do mundo e consegue realizar 415 triliões de cálculos por segundo (um valor quase imaginável). O Fugaku foi financiado pela Fujitsu e tem 48 SoC A64FX, sendo o primeiro da lista dos mais poderosos mas também o primeiro com processadores ARM.

O desempenho máximo de Fugaku é superior a 1000 petaflops (1 exaflops). O novo sistema está instalado no Centro RIKEN de Ciência da Computação (R-CCS) em Kobe, Japão. O desenvolvimento desta nova supermáquina custou cerca de 1,08 mil milhões de euros. O Fugaku conseguirá testar milhares de substâncias por semana.

De referir também que este novo supercomputador é 3x mais rápido que o anterior líder, o norte-americano Summit pertencente à IBM.

Esta nova máquina irá ajudar a desenvolver um tratamento para a COVID-19. O Fugaku foi criado para simular sismos e tsunamis, mas já conseguiu identificar como é que as gotículas do novo coronavírus se espalham. Por agora, este supercomputador irá ajudar a encontrar uma solução para a COVID-19, tendo por base os cerca de dois mil fármacos existentes, incluindo os recentemente desenvolvidos e que ainda não chegaram à fase de testes.