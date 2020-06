Skater XL regressa à escola

No passado mês de maio apresentámos Skater XL, um novo jogo de skate que se encontra a caminho das consolas e PCs e que parece ser precisamente aquilo que uma simulação deste tipo precisa.

Recentemente foi revelado mais um mapa: Easy Day High School.

“Skater XL é um jogo de skaters para skaters” e isso pode fazer toda a diferença. Muito especialmente com o regresso anunciado de Tony Hawk Pro Skater (ver aqui).

Creio que a principal novidade deste jogo será o facto de, segundo os Easy Day Studios (equipa de desenvolvimento de Skater XL), o controlo do personagem não possuir mannobras ou truques já programados.

Em contrapartida, todo o controlo da prancha e movimento corporal do personagem será feito pelo jogador com os analógicos. Cada analógico corresponde a um dos pés do skater e dessa forma, quando o jogador move um deles, a prancha reage automaticamente de acordo com o movimento.

Recentemente foi revelado um novo trailer para Skater XL, que está a pouco menos de um mês do seu lançamento. Este novo vídeo mostra uma nova localização para os jogadores inventarem as suas manobras: liceu Easy Day High!

Para a criação do liceu Easy Day High a equipa foi beber inspiração em mais de 20 locais reais existentes na Califórnia (Estados Unidos).

Esses spots, conhecidos pela comunidade skater incluem Wallenberg Big 4 (Wallenberg High School), Clipper Ledge (James Lick Middle school) e ‘Leap of Faith’ (Point Loma High School).

Cada um desses spots foi estrategicamente posicionado no novo mapa (Easy Day High), de forma a dar aos jogadores uma maior liberdade assim como de lhes proporcionar diferentes possibilidades de darem asas à sua imaginação. O jogador pode contar com mesas de pic-nics, corrimões, escadas, muros, bancos,… enfim, um paraíso para quem gosta de skate e de levar a prancha ao limite.

Trata-se de um mapa com uma dimensão aproximadamente 11 vezes maior que o mapa apresentado anteriormente, L.A. Courthouse.

De referir ainda que o jogador pode vestir a pele de alguns dos ícones do desporto, tais como Tiago Lemos, Evan Smith, Tom Asta ou Brandon Westgate.

Skater XL será lançado em 28 de julho para PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.