O regresso de um icone: Tony Hawk’s Pro Skater

Aquele que já foi considerado o melhor Skater do Mundo, marcou várias gerações de tal forma que lhe dedicaram uma série de videojogos: Tony Hawk’s Pro Skater.

Este ano, Pro Skater regressa com remasterizações de dois dos seus jogos mais emblemáticos.

Tal como aconteceu com Kelly Slater’s Pro Surfer, Tony Hawk’s Pro Skater trata-se de um jogo celebrativo de uma modalidade desportiva mais radical e que deixou a sua marca tão vincada que quando se pensa em videojogos de Skate, quase não se pensa noutro.

O jogo foi lançado numa altura em que o skate ainda era visto em Portugal como uma modalidade de muito poucos (e loucos) e não havia a quantidade de praticantes como há hoje. Foi precisamente por isso que Pro Skater vingou como um jogo extraordinário que, não só divertiu muita gente virtualmente como também certamente inspirou muitos a pegarem num skate na realidade.

Ao longo dos últimos 20 anos, já foram lançados vários jogos com o selo de qualidade e mestria de Tony Hawk e agora, em 2020, dois desses jogos vão regressar.

Numa parceria criada entre a Vicarious Visions e Tony Hawk, foi revelado recentemente que dois dos mais excitantes jogos da série, vão regressar com versões totalmente remasterizadas:

Tony Hawk’s Pro Skater 1

Tony Hawk’s Pro Skater 2

Foi revelado que tanto a jogabilidade, os truques ou os níveis originais, marcação presença nesta remasterização.

Podem esperar, portanto, com o regresso de algumas das manobras mais radicais que Tony Hawk’s Pro Skate permitia aos skaters virtuais de todo o mundo, no final do século passado/inicio deste século. Reverts, lip tricks ou wall plant entre muitas outras manobras estão de regresso.

No entanto, também se sabe que novos níveis foram acrescentados, proporcionando dessa forma, mais e maior diversão radical a todos os apaixonados por esta modalidade.

Com esta remasterização chegam também os modos Create-A-Park e Create-A-Skater. Tratam-se de editores que possibilitam aos jogadores, não só criarem o seu skater virtual, como também criarem novos spots para praticar (e partilhar com o Mundo).

Quanto a skaters descansem todos os mais apaixonados pela modalidade, pois estão de regresso os grandes nomes da altura, começando no obrigatório Tony Hawk, e seguido de outros como Bucky Lasek, Steve Caballero, Geoff Rowley, Andrew Reynolds, Elissa Steamer, Chad Muska, Eric Koston, Rodney Mullen, Rune Glifberg, Kareem Campbell, Jamie Thomas e Bob Burnquist.

“Trazer de volta estes dois jogos cujo impacto foi extraordinário, não só nos jogadores virtuais, mas também no próprio desporto, tem estado a ser uma experiência épica. Muitos elementos da equipa atual, trabalharam nos jogos originais pelo que a emoção é ainda maior.” referiu Jen Oneal, da Vicarious Visions.

Oneal acrescentou ainda que “A equipa pegou em tudo o que de bom os jogos originais ofereciam aos jogadores e acrescentou-lhe novas ferramentas criativas que permitirão aos jogadores inventar novas formas de jogar e de sentir o jogo que marcou uma época. Estamos confiantes que será a melhor experiência de Tony Hawk’s Pro Skater de sempre.”

Serão disponibilizadas duas versões do jogo:

Edição Normal

Edção Deluxe – inclui o jogo completo Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, o personagem ‘The Ripper’ da Powell-Peralta, trajes retro exclusivos para Tony Hawk, Steve Caballero e Rodney Mullen, e conteúdo retro exclusivo para o Modo Create-A-Skater.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 e Tony Hawk’s Pro Skater 2 chegam a 4 de setembro em versões remasterizadas para PlayStation 4, Xbox One e PC.