Greenfield: jogadores constroem a maior cidade de sempre no Minecraft

O Minecraft é um jogo de construção e aventura que tem conquistado jogadores ao longo dos anos, pelos quatro cantos do mundo. Não é difícil entender a dinâmica, mas leva ainda algum tempo, assim como treino, até se conseguir adquirir a experiência necessária para dominar a técnica.

Um grupo de jogadores do Minecraft dedica-se desde 2011 à mega construção da cidade Greenfield no jogo e, por conseguinte, o resultado recentemente divulgado é verdadeiramente impressionante e muito realista.

O Minecraft, assim como outros jogos como por exemplo o The Sims, requer tempo, paciência e também dedicação até que se desenvolva as competências para que o jogador se torne num verdadeiro especialista.

A Internet está repleta de criações e construções realizadas por vários jogadores em todo o Mundo, muitas delas absolutamente extraordinárias. Mas hoje vamos falar da construção da maior cidade jamais vista no Minecraft.

Greenfield: A mega cidade construída pelos jogadores no Minecraft

Um grupo de jogadores do Minecraft iniciou em 2011 a construção da maior cidade de que há memória. O projeto, designado Greenfield, foi agora apresentado com os mais recentes pormenores, e o resultado é completamente surpreendente.

A construção levou 9 anos até ter a dimensão atual que vemos nas imagens e contou com a colaboração de mais de 400 jogadores.

Este artigo abre com uma imagem partilhada no Reddit por um dos mentores do projeto, @NJdaeger, e mostra uma enorme cidade de aspeto incrivelmente realista, com as cores, pormenores, luzes, entre outros.

Com base nas imagens, quase que conseguimos ter uma pequena noção do trabalho e dedicação envolvidos no projeto.

A cidade foi construída através de uma escala 1:1, ou seja, cada bloco equivale a 1 metro cúbico. Desta forma as pessoas ficam com a sensação de que estão mesmo a andar pelas ruas da cidade.

Mas não há nenhum pormenor que falte em Greenfield. Tem arranha-céus, subúrbios, fábricas, portos, vários serviços públicos, rodoviárias, ferroviárias, metros e muito, muito mais.

Segundo refere @NJDaeger:

Trabalhamos nesta cidade do Minecraft desde 2011. E chegamos aqui depois da nossa jornada.

Pode visualizar e admirar todos os detalhes da cidade completa aqui. Se tiver tempo e curiosidade, poderá ainda lançar-se à descoberta dos vários Easter Eggs que existem no mapa.

O projeto vai continuar em desenvolvimento, contanto com a preciosa ajuda de centenas de jogadores.

Greenfield Minecraft