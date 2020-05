Estudo em Casa: Segurança no Classroom e Google Meet

De um momento para o outro as plataformas da Google Classroom e Google Meet passaram a ter uma enorme utilização. Para quem não conhece o Google Classroom funciona como uma plataforma de conteúdos enquanto o Google Meet como plataforma de conversação.

O Centro Nacional de Cibersegurança, a Direção-Geral da Educação e a Comissão Nacional de Proteção de Dados, disponibilizam um conjunto de recomendações e orientações, a ter em conta na utilização das tecnologias de suporte ao ensino à distância.

O Google Classroom e o Google Meet fazem parte de um pacote de apps Google que constitui o G-Suite. A sua utilização é muito simples, mas não se pode descurar a segurança. Na perspetiva do educador (professor) as opções relativas à segurança, na criação das salas de aulas são reduzidas, limitando-se à criação de “salas de turma” com um código e à inserção de alunos nessas “salas de turma”. Há, no entanto, algumas boas práticas que importa considerar quanto à preparação de aulas síncronas (através de sessões de videoconferência).

Google Classroom e Meet: Recomendações

Quando se pretender o agendamento de uma sessão de videoconferência através do Classroom, recomenda-se que o link seja divulgado na “sala de turma” com a menor antecedência possível, desativando a opção “visível para os alunos” nas “definições da turma”.

A omissão deste link pretende:

evitar que os convidados possam entrar na sessão de videoconferência antes do organizador (se tal acontecer, e se for permitida a criação de sessões de videoconferência a alunos, o primeiro convidado que pertença à turma assumirá o controlo da videoconferência);

minimizar a possibilidade de tentativas e/ou concretização de acesso indevido em consequência da partilha antecipada do link, se visível, com terceiros

Também para evitar qualquer uma das situações referidas anteriormente, recomenda-se que por cada videoconferência se opte pela criação de um novo link.

Na gestão das sessões de videoconferência, há alguns aspetos que o organizador deve ter em consideração:

Convidados que disponham de uma conta do mesmo domínio do organizador (e.g.: professorA1@escolaEB.pt, alunoA1@escolaEB.pt, alunoA2@escolaEB.pt, etc.) poderão aceder à sessão de videoconferência sem autorização prévia pelo organizador – o mesmo se aplica para contas com o domínio @gmail.com;

Utilizadores com uma conta do mesmo domínio do organizador que não tendo sido convidados, mas conheçam o código de acesso à sessão de videoconferência, poderão aceder à sessão de videoconferência sem uma autorização prévia do organizador;

Convidados que disponham de uma conta diferente do domínio do organizador poderão aceder à sessão de videoconferência, mas a sua entrada terá sempre que ser previamente autorizada pelo organizador;

Os participantes na sessão de videoconferência terão sempre acesso à informação da videoconferência podendo, inclusivamente, copiar essa informação e partilhá-la

O Centro Nacional de CiberSegurança disponibiliza um doc aqui com estas recomendações de segurança. Apesar das ferramentas digitais serem simples de usar, é importante que se usem todas as possibilidades de segurança.

