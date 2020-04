Google Classroom: A sala de aulas digital que oferece muitas funcionalidades

Desde que se começou a sentir o impacto da pandemia provocada pelo novo coronavírus, várias ferramentas digitais, especialmente as direcionadas para ensino à distância ganharam extrema relevância. Além das que já apresentamos, hoje damos destaque ao serviço Google Classroom.

Este serviço é provavelmente um dos melhores no que diz respeito a plataformas para ensino à distância.

A grande maioria das instituições/estabelecimentos de ensino têm vindo a adotar plataformas tecnológicas que permitem a realização das mais diversas atividades no âmbito da aprendizagem/ensino. A COVID-19 veio acelerar todo o processo e com o isolamento social é preciso mesmo adotar soluções tecnológicas tendo em conta as restrições das aulas presenciais.

Google Classroom – Para quem precisa de lecionar aulas online

O Classroom é um serviço gratuito para estabelecimentos de ensino, para organizações sem fins lucrativos e para qualquer utilizador com uma Conta Google pessoal. Esta plataforma oferece as mais diversas ferramentas para atividades de aprendizagem/ensino e a ideia é que tanto alunos como professores tenham a informação centralizada no Google Classroom, servindo também como um meio de comunicação simplificado.

O Google Classroom não tem publicidade, ao contrário do que acontece em outras ferramentas da Google.

Principais características do Google Classroom

É fácil de configurar : os professores podem adicionar alunos diretamente ou partilhar um código de adesão com a respetiva turma. Demora apenas alguns minutos a configurar.

: os professores podem adicionar alunos diretamente ou partilhar um código de adesão com a respetiva turma. Demora apenas alguns minutos a configurar. Poupa tempo : o fluxo de trabalho simples e sem papel permite aos professores criar, rever e classificar trabalhos rapidamente, tudo num único local

: o fluxo de trabalho simples e sem papel permite aos professores criar, rever e classificar trabalhos rapidamente, tudo num único local Melhora a organização : os alunos podem ver todos os respetivos trabalhos numa página de trabalhos e todos os materiais da turma (por exemplo, documentos, fotos e vídeos) são organizados em pastas no Google Drive.

: os alunos podem ver todos os respetivos trabalhos numa página de trabalhos e todos os materiais da turma (por exemplo, documentos, fotos e vídeos) são organizados em pastas no Google Drive. Melhora a comunicação : o Classroom permite aos professores enviar anúncios e iniciar debates de turma imediatamente. Os alunos podem partilhar recursos entre si ou responder a perguntas no stream.

: o Classroom permite aos professores enviar anúncios e iniciar debates de turma imediatamente. Os alunos podem partilhar recursos entre si ou responder a perguntas no stream. É acessível e seguro: tal como os outros serviços do G Suite para educação, o Classroom não contém anúncios, nunca utiliza o seu conteúdo ou os dados dos alunos para objetivos publicitários e é gratuito.

Além disso, existe também a parte colaborativa onde vários alunos podem trabalhar no mesmo documento. Mas o professor pode também ir colocando questões (através de formulários) e receber de imediato as respostas de todos os alunos para posterior avaliação.

Esta plataforma dispõe ainda de app para Android e Apple.

Google Classroom

