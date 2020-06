Purificadores de Ar – Melhore a qualidade do ar que respira

Os ambientadores, fumo de lareiras ou cigarros e químicos de detergentes de limpeza, são alguns dos elementos que podem estar a comprometer a qualidade do ar da sua casa. Já para não falar no pólen que anda pelo ar nesta altura do ano.

A diminuição da exposição a estes elementos é essencial para se manter saudável, principalmente se sofrer de algum tipo de alergia. É aqui que os purificadores de ar poderão ter um papel fundamental, filtrando o ar e assim reduzindo a parte poluente e tornando-o mais respirável.

Purificador de Ar Xiaomi Mijia Air Purifier 3

A Xiaomi dispõe de uma vasta gama de purificadores de ar, sob a marca Mijia. O Air Purifier 3 é capaz de eliminar até 99,85% dos vírus e bactérias de uma área até 48 metros quadrados.

Este modelo inclui um pequeno ecrã tátil onde é possível escolher o modo de funcionamento. Além disso, pode ser ligado ao smartphone, funcionando este como controlo remoto. Os assistentes de voz Alexa e Google Assistant são também compatíveis.

O Air Purifier 3 inclui um filtro HEPA, mas este pode ser substituído por filtros antibacterianos ou anti-formaldeído (produto químico comum).

Xiaomi Mijia Air Purifier 3

Xiaomi Mijia Air Purifier 2S

O Air Purifier 2S partilha da maioria das especificações com o modelo 3, no entanto, é mais pequeno, ideal para espaços menores. Neste caso em concreto, está preparado para purifica o ar de uma área até 37 metros quadrados.

Inclui também um pequeno ecrã com apresentação de informações, é compatível com app para controlo via smartphone.

O filtro integrado remove partículas de pó e fumo, partículas de papel e madeira, pólen e cotão e ainda pelos de amimais.

Xiaomi Mijia Air Purifier 2S

Purificador de Ar para carro Xiaomi Smartmi Car

O Smartmi Car Air Purifier é uma opção excelente para ter dentro do carro. O carro é por norma um local onde se acumula muito pó, viagens longas com os vidros fechados fazem também acumular ar menos puro, além de toda a poluição inerente dos outros veículos que circulam nas estradas.

Este produto inclui uma bateria e pode, facilmente, ser carregado via USB através do isqueiro do carro. Inclui dois ventiladores e filtro EPA 12.

Smartmi Car Air Purifier