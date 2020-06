Web Summit vai mesmo acontecer em Lisboa! Será de 2 e 4 de dezembro

É verdade que ainda estamos em estado de pandemia provocada pela COVID-19. No entanto, a sociedade tem voltado ao “novo normal” e há várias decisões que têm de ser tomadas. Paddy Cosgrave já tinha informado via Twitter que a Web Summit iria decorrer em Lisboa este ano.

Agora a organização informou que o evento irá acontecer entre 2 e 4 de dezembro e será online… e presencial!

Este ano a Web Summit não irá ter certamente milhares de visitantes fisicamente, mas o evento vai mesmo acontecer. Segundo a organização o evento está marcado para dezembro, mas concretamente para o período de 2 a 4 de dezembro. Sabe-se também que o evento será, em grande parte, no formato online, mas será também presencial.

Plataforma online está a ser desenvolvida para Web Summit

A plataforma não é nova e até tem servidor de base ao evento Collision. Este evento é organizado pelo irmão de Paddy Cosgrave que conta também com a participação da equipa de Cosgrave. Face à pandemia, este evento vai ser exclusivamente online. Desde a passada terça-feira que está disponível o Collission From Home. De relembrar que o evento do irmão de Paddy acontecia em Toronto, Canadá.

Com este novo modelo, Paddy Cosgrave refere que a Web Summit 2020 poderá ter o dobro dos participantes, comparativamente a 2020. “Será o melhor do mundo para Portugal. Duas vezes mais os participantes, com zero risco para a saúde em Portugal”, referiu Cosgrave.