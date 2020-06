Edge da Microsoft apanhado a copiar dados do Firefox sem autorização

O Edge da Microsoft tem conquistado um lugar muito importante no mercado dos browsers. Este está já presente em todas as versões do Windows e cada vez mais atrai os utilizadores destes sistemas operativos.

Agora que está também no Windows 7 e 8.1, bem como no Windows 10 de forma alargada, começa a ser muito mais conhecido. As últimas informações reveladas não são positivas para este browser. Há quem se queixe que tenha apanhado o Edge a copiar dados do Firefox sem autorização.

Um comportamento anormal no Edge

Tal como qualquer outro browser, o Edge oferece aos utilizadores a possibilidade de importar dados de outras propostas presentes. Este é um processo transparente para as versões anteriores do Edge, mas deveria requerer a autorização para ser usado no Firefox, Chrome ou outro.

O que está agora a ser reportado contraria o que seria lógico, com vários casos de utilizadores a serem relatados. Estes acusam o Edge de não cumprir o indicado e a fazer a importação sem a sua autorização e mesmo depois de ser interrompido.

Importação de dados do Firefox do utilizador

Aparentemente este processo decorre na instalação e não pode ser interrompido. Mesmo terminando o processo com o Gestor de Tarefas este parece continuar enquanto a instalação está ativa e os dados do Firefox são migrados sem autorização.

Alguns relatos indicam que a importação dos dados pode ser tratada de outra forma. No final do processo é mostrada uma opção para essa suposta importação que, na verdade, já aconteceu. Se for negada, os dados do Firefox são posteriormente eliminados do Edge.

Microsoft não respeita decisões ainda por tomar

Estes utilizadores relataram também um comportamento que não seria esperado neste processo. Ao ser instalado, o Edge cria um atalho na barra de tarefas e coloca um novo ícone na área de trabalho. Torna ainda este browser como o padrão do sistema.

Este é um comportamento anormal do Edge e que não deveria acontecer. Apenas após o utilizador dar a necessária autorização os dados seriam importados para assim respeitar a privacidade e a vontade do utilizador.