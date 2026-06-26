Windows 10: Microsoft alargou por mais um ano as atualizações gratuitas

O fim do suporte para o Windows 10 estava oficialmente agendado para 12 de outubro de 2026. Mas, parece que a Microsoft reviu os seus planos discretamente. A empresa acaba de alterar essa data, adiando-a para 13 de outubro de 2027, dando aos utilizadores do Windows 10 mais um ano de atualizações de segurança.

Mais um ano as atualizações gratuitas

Com o fim do suporte para o Windows 10 a aproximar-se rapidamente, a Microsoft parece ainda estar a ter dificuldades em convencer alguns utilizadores a migrarem para o Windows 11. O Windows 10 ainda representa mais de 25% da quota de mercado, enquanto o Windows 11 mal chega aos 72%, mais de cinco anos após o seu lançamento. Mas isso não é realmente surpreendente.

Na verdade, existem várias razões para isso. O primeiro é que os utilizadores cujos PCs com Windows 10 não cumprem os requisitos da Microsoft para a actualização para o Windows 11 provavelmente não estão a considerar comprar um novo PC. Especialmente com os preços exorbitantes devido à escassez de memória causada pela inteligência artificial.

A segunda razão pode ser o próprio Windows 11. O sistema operativo causou tantos problemas à Microsoft (e principalmente aos utilizadores) nos últimos meses que a empresa de Redmond teve de recorrer a um plano de emergência, o Windows K2, para tentar salvá-lo. Os culpados são o excesso de bugs e a integração excessiva de IA, algo que ninguém quer realmente e que, sem dúvida, está a afastar os utilizadores que ainda utilizam o Windows 10.

Microsoft ainda depende muito do Windows 11

Perante tanta resistência, a Microsoft, que tinha planeado terminar o suporte ao Windows 10 a 12 de outubro. Isto após um ano de atualizações gratuitas adicionais para aqueles que se inscreveram no programa Extended Service Update (ESU), decidiu claramente adiar novamente o prazo. A Microsoft atualizou discretamente várias páginas relacionadas com o programa de Atualizações Estendidas do Windows 10.

Em primeiro lugar, uma página de suporte na qual a empresa de Redmond alterou a data de fim das atualizações de segurança alargadas, que agora aparece como 13 de outubro de 2027. "O suporte para o Windows 10 foi encerrado. Pode inscrever-se no programa ESU a qualquer momento até ao encerramento do programa a 12 de outubro de 2027".

A Microsoft também atualizou o post do blogue sobre a implementação do programa de atualizações alargadas para afirmar que "a cobertura do ESU para dispositivos pessoais se estende de 15 de outubro de 2025 a 12 de outubro de 2027". Qualquer PC com Windows 10 que não esteja inscrito no programa ESU, ainda vai a tempo de o fazer. A Microsoft continuará a oferecer atualizações de segurança para a PCs durante mais um ano, para além do ano que agora terminou.