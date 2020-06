Sendo o serviço de streaming de música mais usado na Internet, o Spotify tem muito para oferecer aos utilizadores. Com presença em quase todos os sistemas e plataformas, pode ser usado de forma mais simples com alguns ajustes.

O Android é um caso onde o Spotify está presente há muitos anos e com uma adesão muito grande. As muitas versões lançadas têm melhorado este serviço e dado espaço para ser otimizado com algumas opções. Hoje mostramos mais algumas que podem e devem usar para o integrar ainda mais.

Quem explorar a app do Spotify para o Android encontra aqui muitas funcionalidades importantes. Estas podem ser usadas para melhorar este serviço de streaming, não se limitando às configurações e indo até aos playlists e podcasts.

Ouvir a próxima música? Isso pode ser desligado no Android

Se ouve música de forma constante no Spotify, já percebeu que este serviço continua a tocar com outros artistas. Este comportamento usa algoritmos e assim mantém o utilizador a usar o serviço, com música associada.

Mas como nem todos gostam deste comportamento, este pode ser desativado. Abram as Definições, escolhendo a opção no ecrã principal. Uma vez nesta área, devem encontrar a opção Autoplay. Só precisam de desativar a opção para que o Spotify altere o seu comportamento.

Falta de espaço? Veja o que o Spotify consome

Quem guarda no seu Android as suas músicas, pode ter problemas com o espaço ocupado. Este não é controlado pelo utilizador, que apenas pode verificar o que está a ser usado. Para isso podem aceder às Definições, no canto superior do ecrã principal.

Aqui dentro procurem a área Storage e vejam com detalhe o espaço ocupado. Podem verificar o que está a ser usado com os downloads e com a cache. Esta última pode ser eliminada, carregando para isso na opção abaixo: Delete cache.

Os podcast também podem entrar nas playlists

Uma das funcionalidades que cada vez mais são usadas no Spotify são os podcasts. Estes não são músicas, mas mesmo assim podem ser ouvidos e integrar as listas de reprodução dos utilizadores.

Basta que escolham um episódio e depois carreguem nos 3 pontos presentes à direita. Aqui dentro encontram a opção Add to Playlist. Depois precisam de escolher a lista pretendida e o processo termina. Daí em diante, sempre que ouvirem essa lista, esse episódio estará presente. Podem também criar uma playlist com diferentes episódios de podcasts.

Há muito mais que podem explorar no Spotify e tirar ainda mais deste serviço e das suas definições. É um dos melhores que podem encontrar, com artistas e podcasts de temas variados e muito interessantes. Basta explorar e de certeza que encontram o que procuram.