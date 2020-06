Há muito que se conhece a nova posição da Microsoft face aos sistemas que são concorrentes ao seu. A marca abraçou o Linux e tem uma presença e integração forte com o Android. Também olhou ao macOS e tem ali o Edge e outras novidades.

Com esta presença alargada, é natural que continue a desenvolver soluções para estas plataformas e uma novidade chegou agora. A Microsoft tem já também um antivírus para o Android e para o Linux.

As soluções de segurança da Microsoft têm ganho um lugar de destaque no Windows. Estas são cada vez mais capazes e conseguem ser tão ou mais seguras que as dos seus concorrentes, com a vantagem de estar integrado neste sistema e no que ele exige.

Um novo antivírus para o Android

Agora, e para alargar ainda mais a oferta, há já uma solução pública de testes da versão de segurança para o Android. Este antivírus integra-se com a solução de segurança ATP (Advanced Threat Protection) do Windows Defender. Esta dedica-se a empresas e a organizações.

Com esta proposta a Microsoft quer evitar que os utilizadores do Android estejam expostos. Oferece uma solução anti-phishing e que bloqueia o acesso a ligações perigosas no browser. Esta pode ser controlada centralmente e ser configurada e otimizada da mesma forma.

Solução de segurança da Microsoft para o Linux

Mas, e porque as soluções de segurança da Microsoft querem ir mais longe, a empresa apresentou ainda outra novidade. Agora também o Linux tem um antivírus, que pode ser usado na maioria das distribuições usadas, tanto para servidor como para desktop.

Tal como a versão para Android, também a dedicada ao Linux será integrada no ATP do Windows Defender e assim oferecer uma solução controlada e monitorizada remotamente. Assim, será mais simples avaliar o seu comportamento e as ameaças presentes.

Depois de chegarem ao macOS e com a promessa de alargar a outras áreas, é agora a vez do Android e do Linux. A versão para iOS chegará mais tarde. A Microsoft mostra assim que quer estar presente em todos os sistemas com as suas soluções. É uma postura importante e que parece estar a dar frutos.