BeiDou: Último Satélite do sistema alternativo ao GPS entrou em órbitra

Quando se fala em sistemas de posicionamento normalmente referimo-nos ao GPS. No entanto, existem outros como é o caso do Galileo ou o GLONASS.

A China terá em breve o seu sistema a funcionar que é composto por 35 satélites. O último satélite já entrou em órbita.

Ao entrar em órbita, o último satélite irá completar a rede de 35 equipamentos de terceira geração (BDS-3) do sistema Beidou (Big Dipper em chinês), lançado pelo país asiático em 2015 para oferecer cobertura de posicionamento global.

O Beidou-1 consiste em três satélites que, desde 2000, oferecem cobertura limitada e serviços de navegação e posicionamento para a China e alguns países vizinhos. O Beidou-2 começou a operar em dezembro de 2011 com dez satélites em órbita e oferece serviços de geolocalização para países da região Ásia-Pacífico.

BeiDou tem 35 satélites e uma precisão enorme

A alta precisão do Beidou distingue este sistema de outros sistemas de navegação. A margem de erro é de apenas 10 centímetros em comparação com 30 cm do sistema americano GPS. A sua maior largura de banda permitirá transmitir vídeo e grandes volumes de informação. Outra vantagem do sistema é que permite a combinação de serviços de comunicação com serviços de geolocalização. Cerca de 200 países já mostraram interessa em obter tecnologias BDS. Este será um dos sistemas mais poderosos no futuro.

Com a conclusão do Beidou-3, o sistema alcançará a cobertura global em alguns meses e fornecerá uma alternativa não apenas ao GPS norte-americano, mas também ao Galileo europeu e ao russo GLONASS. Com 35 satélites, o sistema Beidou terá mais que os 31 que fazem parte do sistema de posicionamento global de Washington e também mais que o Galileo e o russo GLONASS.

De acordo com as informações, o último satélite do sistema de navegação chinês Beidou entrou hoje em órbita, 25 minutos após o lançamento, a partir da base de Xichang, sudoeste da China. O centro de controlo de Xichang, que se situa na província de Sichuan, confirmou que tudo correu bem. O lançamento do satélite ocorreu às 9:43 na China (2:43 em Lisboa) que seguiu a bordo do foguete “Longa Marcha 3B”.