OnePlus confirma uma nova gama de smartphones acessíveis

O diretor executivo da OnePlus, Pete Lau, confirmou que a marca chinesa tem planos para lançar uma nova gama de smartphones acessíveis. De acordo com as informações, é provável que os equipamentos mais baratos estejam projetados para serem lançados ainda durante este ano de 2020.

Esta é uma boa notícia não só para todos os admiradores da marca, mas também para a comunidade Android, e não só, que aguarda sempre ansiosamente pelo lançamento de novos modelos. E quanto mais baratos… melhor!

OnePlus vai mesmo lançar uma gama de smartphones mais baratos

Os fãs da marca OnePlus, e também Android em geral, certamente vão ficar animados e expectantes com esta notícia. É o próprio diretor executivo da marca chinesa, Pete Lau, que confirma os projetos para fabrico de uma gama mais acessível e mais barata, possivelmente a ser lançada ainda neste ano de 2020.

O CEO partilhou a informação no fórum oficial da empresa e ainda desvendou mais alguns detalhes.

De acordo com Pete Lau:

Estou muito animado por anunciar que vamos trazer a experiência premium, de um flagship, o que se espera da OnePlus, a uma nova linha de smartphones, mais acessível. Sei que é algo que muitos de vocês esperavam há já muito tempo.

Assim que seja uma realidade, a nova gama de equipamentos OnePlus mais baratos vai gradualmente chegar aos vários países, sendo que ficarão primeiro disponibilizados na Europa e também na Índia. Mas o diretor executivo adianta:

Mas não se preocupem, futuramente vamos levar os nossos smartphones acessíveis à América do Norte.

Pete Lau revelou ainda que o responsável por estes novos produtos é Paul Yu, explicando que foi a mesma pessoa que liderou o desenvolvimento de hardware de muitos dos flagships da OnePlus, nos últimos cinco anos.

Para além destas informações, não foram desvendado muitos mais pormenores.

Não foi divulgado nenhum dado acerca de especificações, preços, funcionalidades e nem mesmo datas concretas de lançamento.

OnePlus Z Thing?

Até mesmo o nome deste novo modelo ficou guardado a sete chaves. No entanto o CEO partilhou um perfil do Instagram designado OnePlusLiteZThing, o que poderá levar a crer que esteja relacionado com a designação do novo equipamento.

Para alem disso, numa das publicações deixadas nessa mesma conta, a empresa coloca um enigma para os seguidores decifrarem. E a solução aponta para o mês de julho, o que por conseguinte poderá indicar a possível data de lançamento do novo OnePlus mais acessível.