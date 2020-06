Na apresentação de ontem, focada na WWDC, a Appel apresentou muitas novidades e melhorias nos seus sistemas operativos. Estes ganham novas funcionalidades e melhorias principalmente focadas na usabilidade e na sua interface.

Algo que a Apple não referiu e que está sempre presente nos utilizadores é a da compatibilidade. Há sempre a dúvida sobre quais os equipamentos que vão suportar as novas versões do iOS, do iPadOS, do macOS e outras, entretanto reveladas.

Tal como é normal, a Apple não revelou no seu evento os equipamentos suportados, remetendo para o seu site para esta informação. Esta já está disponível e acessível a todos. No caso do iOS 14, a lista de dispositivos suportados é elevada.

iPhone com suporte para iOS 14 iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1ª geração)

iPhone SE (2ª geração)

iPod touch (7ª geração)

Esta é de todas a plataforma mais simples. De forma resumida, os dispositivos que hoje suportam o iOS 13 vão poder usar a nova versão. Vamos assim até ao iPhone 6s e ao iPhone SE.

Também no iPadOS 14 existe a dúvida de quais os tablets da Apple vão suportar esta versão mais uma vez a lista é grande e comporta equipamentos já com alguns anos de ativo.

iPad com suporte para iPadOS 14 iPad Pro 12.9-inch (4ª geração)

iPad Pro 11-inch (2ª geração)

iPad Pro 12.9-inch (3ª geração)

iPad Pro 11-inch (1ª geração)

iPad Pro 12.9-inch (2ª geração)

iPad Pro 12.9-inch (1ª geração)

iPad Pro 10.5-inch

iPad Pro 9.7-inch

iPad (7ª geração)

iPad (6ª geração)

iPad (5ª geração)

iPad mini (5ª geração)

iPad mini 4

iPad Air (3ª geração)

iPad Air 2

Também aqui a vida fica facilitada aos utilizadores. Toda a linha suportada atualmente pelo iPadOS 2 vai ter acesso direto ao iPad OS 14 e a todas as suas funcionalidades.

A grande mudança parece estar mesmo no watchOS. O sistema operativo do relógio da Apple vai deixar de fora alguns dos seus clássicos. Assim, a Série 1 e a Série 2 não têm acesso a esta versão.

Apple Watch com suporte para watchOS 7 Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Para além disto, a Apple alertou ainda que nem todas as funcionalidades vão estar presentes em todos os modelos. Isto significa que mesmo que o watchOS 7 seja instalado, nem todas as novidades vão poder ser usadas.

Para o fim ficou o macOS Big Sur. Esta é uma das maiores mudanças neste sistema e as novidades são muitas. Isso obriga a usar mais recursos e alguma tecnologia que nem todos têm presente.

Macs com suporte para macOS Big Sur MacBook (2015 e posterior)

MacBook Air (2013 e posterior)

MacBook Pro (final 2013 e posterior

Mac mini (2014 e posterior)

iMac (2014 e posterior)

iMac Pro (2017 e posterior — todos os modelos)

Mac Pro (2013 e posterior)

De fora ficam também algumas máquinas que não são recentes e que assim ficam privadas das mais recentes novidades. A Apple disponibiliza um guia simples para perceber de que altura é cada modelo dos Mac.

Está assim revelada a linha de equipamentos que recebe as novas versões dos sistemas operativos da Apple. Se a vida está facilitada para o iPhone e para o iPad, já o mesmo não se pode dizer para o Apple Watch e para os computadores Mac.