MADDEN NFL 21 já tem capa, data de lançamento e outras novidades

Já não falta muito para o lançamento do videojogo que melhor representa o campeonato de National Football League, mais conhecido como NFL.

Entretanto, a Electronic Arts já revelou muitas novidades sobre o jogo. A capa, a data de lançamento e muito mais.

Foi divulgada recentemente a capa e respetivo jogador da NFL, para o próximo jogo da série NFL da Electronic Arts: MADDEN NFL 21.

Aos poucos esta tem sido uma competição que tem absorvido muitos fãs e, se alguns anos atrás, era quase desconhecida por terras lusas, hoje em dia, é seguida por muitos concidadãos nossos.

A Capa!

Este ano, e tal como aconteceu nos anteriores, a Electronic Arts vai lançar um novo jogo da série: MADDEN NFL 21. Até recentemente ainda se desconhecia quem era o jogador da capa, mas eis que a revelação já foi feita.

E a capa da edição deste ano de MADDEN NFL apresenta, Lamar Jackson, quarterback dos Baltimore Ravens e MVP (Most Valuable Player) da época decorrida.

“Cresci a jogar de Madden e tinha todos os exemplares em que pude deitar as mãos, por isso estar na capa da Madden NFL 21 é um sonho tornado realidade, especialmente quando a capa representa tanto da minha história“, comentou Lamar Jackson. “As boas-vindas à família Madden de toda a liga e dos fãs têm sido fenomenais e penso que as pessoas se vão divertir muito com as novas funcionalidades que vão aparecer no jogo deste ano“.

No entanto, a edição deste ano tem muito mais novidades e, no trailer acima indicado podemos ver também um pouco do novo transporte de bola e mecânica D-Line, Realistic Open-Field Tackling, algumas novas comemorações e muito mais.

Jogabilidade melhorada

Madden NFL 21 vai apresentar uma jogabilidade nova, incluindo uma mecânica melhorada do transporte da bola (o Skill Stick) para todo o controlo nas posições de running back e recetor, e uma mecânica D-line melhorada que torna as posições de passe mais reativas de jogar.

Além disso, o Realistic Open-Field Tackling vai permitir paragens defensivas e novas comemorações controladas pelo jogador após cada partida combinando com a mudança de jogo, para tornar a experiência ainda mais fiel à realidade.

Fora os controlos que os jogadores terão no jogo, algumas das maiores mudanças assentam na autenticidade geral e nas novas imagens da câmara no campo e uma melhor perceção do posicionamento e envolvência dos jogadores em campo.

Face of the Franchise: Rise to Fame

Também novo em Madden NFL 21 é a Face of the Franchise: Rise to Fame, um modo campanha em formato de documentário no qual os jogadores criam e vivem uma carreira virtual para o seu avatar. Será, à semelhança do que se passa com outros jogos, um modo singleplayer que levará o jogador numa aventura desde os tempos de liceu até à NFL, passando pela faculdade.

Aí, poderão optar por running back ou wide receiver, antes de experimentarem o NFL Combine, NFL Draft, e começarem carreira na NFL.

Além disso, os fãs terão mais de 50 novas habilidades do Superstar X-Factor, Live Playbooks 2.0, e uma novíssima temporada de conteúdos da Ultimate Team, juntamente com outras novas funcionalidades.

Entretanto, o jogo também já tem uma data de lançamento. Dito isto, o lançamento mundial de Madden NFL 21 será a 28 de agosto para Xbox One, PlayStation 4, PC (via Origin e Steam).