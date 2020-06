Samsung Pay Card chega à Europa ainda este ano

A Samsung já havia anunciado que em 2020 iria apresentar um complemento ao seu serviço Samsung Pay. Mais concretamente estaria a preparar um cartão de débito próprio, tal como já vimos outras marcas associadas ao mundo dos smartphones a fazer.

Agora, a empresa sul-coreana acaba de anunciar parceria com a Curve para a criação do Pay Card, deixando a garantia de que chega à Europa ainda este ano.

Samsung Pay Card prepara-se para chegar à Europa

A Samsung Electronics anunciou uma nova parceria entre a Samsung Pay, a plataforma bancária digital Curve e a Mastercard para lançar o Samsung Pay Card. A Curve é uma das principais fintechs da Europa, que trabalha com cartões virtuais.

A nova solução de pagamento digital dará assim aos clientes Samsung maior flexibilidade e controle ao gerir as suas finanças. Oferecendo, portanto, uma visão única dos gastos, além de se apresentar como uma forma simples e segura de efetuar pagamentos.

No fundo, teremos uma solução muito próxima daquilo que a Apple já oferece, com o seu Apple Pay. No entanto, o serviço da Samsung, estando associado ao Samsung Pay, permite uma gestão mais alargada das finanças, uma vez que podem ser adicionados outros cartões de débito e crédito, apresentando-se como uma verdadeira carteira digital.

O Samsung Pay Card, segundo avança a Samsung, será assim lançado ainda este ano no Reino Unido. Conor Pierce, vice-presidente da Samsung no Reino Unido e Irlanda, referiu:

É com muito prazer que anunciamos esta nova parceria com a Curve, que tem como objetivo oferecer uma nova solução de pagamento para clientes Samsung, que estará disponível via Samsung Pay ainda este ano.

Já Shachar Bialick, CEO da Curve referiu que esta parceria elevará o nível da Fintech no mundo.

Não se sabe, no entanto, quando será o lançamento do Samsung Pay Card, nem tão pouco a que outros mercados será alargado na Europa.