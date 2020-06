A Xiaomi prepara-se para lançar ao mercado um rato inteligente. Trata-se de um modelo com assistente de voz que entrou em campanha de crowdfunding recentemente.

O sucesso foi tal que, em apenas dois dias, na China, o valor da campanha foi mais do que ultrapassado.

XiaoAI Smart Mouse – o rato inteligente da Xiaomi

São diversos os gadgets Xiaomi que estão a receber a sua assistente virtual para se tornarem ainda mais úteis. É certo que esta opção está muito limitada ao mercado chinês. Mas conforme for o sucesso, é possível que possamos ver destes produtos a chegar ao mercado ocidental preparados para outras assistentes, como a Google Assistant ou Alexa.

Foi há poucos dias que a empresa lançou então o seu rato inteligente o XiaoAI Smart Mouse, com suporte para XiaoAI, tal como o nome indica. Com esta assistente, é possível abrir aplicações no computador ou digitar texto. Além disso, ainda suporta tradução de chinês para inglês, japonês e coreano.

O produto, tal como muitos outras da Xiaomi, chegou primeiro a uma plataforma de financiamento coletivo, com o preço de 129 yuan (cerca de 16 €). No entanto, o seu preço de venda será de 149 yuan (perto dos 19 €).

O seu desing é muito semelhante ao do Mi Wireless Mouse, no entanto, vem com um botão extra para acionar a assistente virtual. A sua estrutura apresenta-se com uma camada antibacteriana, tem um scroll em metal e ainda inclui um microfone oculto.

Para carregamento dispõe de uma porta USB Tipo-C e vem com uma bateria de 750 mAh, o que dará para 30 dias de utilização. Suporta ligação para 2 computadores via Bluetooth.

Um incrível sucesso de vendas

Depois da sua entrada na campanha de crowdfundig, o rato inteligente da Xiaomi, em apenas dois dias, conseguiu alcançar o objetivo. Na verdade, não só o conseguiu alcançar como conseguiu ultrapassar 10 vezes objetivo inicial.

A campanha de financiamento coletivo chegou a mais de 17 mil pessoas, tendo alcançado 1,28 milhão de yuans, qualquer coisa como 161 mil euros.

Este sucesso estrondoso poderá levar a marca a criar mais periféricos com o mesmo conceito, podendo mesmo desenvolver algo semelhante para o mercado ocidental.