Análise One Piece: Pirate Warriors 4 (PC)

One Piece: Pirate Warriors, da Bandai Namco é uma série de culto para milhares de jogadores espalhados pelos quatro cantos do mundo.

Criada por Eiichiro Oda, e lançado em 1997, a série conta a história de Monkey D. Luffy e dos seus companheiros em busca do tesouro mais procurado do mundo, o “One Piece”.

Experimentámos One Piece: Pirate Warriors 4, venham ver como correu!

A Bandai Namco, traz-nos um novo jogo desta série One Piece: Pirate Warriors 4. Para situar, quem acompanha o anime ou a manga, este jogo começa a partir dos eventos ocorridos no volume 17 da manga, onde após recrutarem a Rena Chopper, chegam à ilha de Alabasta, depois podem contar com os 5 arc’s seguintes.

One Piece Pirate Warriors 4 tal como no seu antecessor é um jogo musou, dando o melhor exemplo deste género de jogos a quem não conhece o género, um jogo ao estilo de Dynasty Warriors, ou seja, centenas de inimigos e muita ação.

Modos de jogo

O jogo possui 3 modos distintos:

O Dramatic Log é o modo história onde adotamos o papel de algumas personagens chaves daquele momento da história. Tenho de admitir que não sou o maior fã da série, mas gostava de dizer que adorei a forma como o jogo consegue captar os momentos da série, penso que principalmente através das vozes que parecem saídas diretamente do anime original.

O Free Log que é, como o nome indica, o modo onde temos mais liberdade, temos a oportunidade de escolher qualquer personagem já desbloqueado e jogar em qualquer parte da história.

O Treasure Log é o modo de jogo de desafios, aqui podemos realizar vários desafios de forma a conseguirmos desbloquear uma personagem chave.

O sistema de combate é o mais tradicional possível, muito parecido com o seu antecessor o combate é basicamente uma sucessão de combinações de ataques simples e ataques especiais.

Penso que qualquer jogo do género musou irá ter sempre este género de combate bastante simples.

Graficamente e sonoramente não difere muito dos anteriores, algo que até fiquei satisfeito. Os gráficos estão melhores ao seu antecessor, mas não é uma diferença muito significativa. Sonoramente podem esperar as vozes originais japonesas e uma banda sonora que retrata bem a série. Algo que gosto sempre de ver neste tipo de jogos.

A meu ver, o maior problema que se nota quase de imediato é a câmara de jogo. Não facilitando em nada quando queremos focar a um inimigo específico.

O jogo segue a mesma sequência de eventos que a série, mas passa vários capítulos à frente, e em alguns casos, arcos inteiros, o que pode ser bastante confuso para quem não viu o anime ou leu a manga.

O jogo tem também a tendência para interromper jogabilidade de forma abrupta com sequências de história, algo bastante irritante para quem está a focado no jogo.

Veredicto, por Tiago do Canto

One Piece: Pirate Warriors 4 é, principalmente para os fãs, um jogo rápido e simples, muito divertido na maioria das vezes, gosto imenso de jogos musou e tenho a dizer que não fiquei desiludido. Tem uma apresentação gráfica fiel ao original e muito características de jogos adaptados de animes.

Resumindo se o leitor é um fã de One Piece, este é um jogo que aconselho para quem quer reviver a história, contando com muitas horas de ação do género que a série já nos habituou.

One Piece: Pirate Warriors 4

Requisitos mínimos: Sistema Operativo: Windows 10, 64bits CPU: Intel Core i5 3450 / AMD Ryzen 3 1300X RAM: 8 GB GPU: NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB) / AMD Radeon HD 7870 (2GB) Disco: Requer 25 GB