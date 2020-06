Apple atualiza firmware dos AirPods Pro para a versão 2D27

A Apple apostou na apresentação de um variado leque de novidades nos sistemas operativos de todos os seus dispositivos. Além disso, a empresa fez questão de incluir novas funcionalidades noutra gama de produtos, como é o caso dos dispositivos de som. Assim, depois de aparecer um convite aos utilizadores para testarem uma novidade no HomePod, apareceu agora uma atualização no firmware dos AirPods Pro. Será que vão chegar as novidades anunciadas?

Esta atualização não tem relatório a acompanhar, por isso poderemos apenas fazer uma previsão que o novo software irá corrigir uns ruídos e acrescentar a novidade mostrada na WWDC 2020.

Atualização no firmware dos AirPods Pro

A Apple na WWDC, como mostramos aqui, apresentou muitas novidades e não deixou de fora os AirPods. Além de prometer agora uma rápida ligação entre dispositivos, como a Comutação Automática, a empresa trouxe funcionalidades únicas nesta gama. O Spacial Audio (Som Espacial), irá levar a utilização dos AirPods Pro a um outro nível.

Conforme foi apresentado, esta tecnologia irá trabalhar com os sensores dos auscultadores, como o acelerómetro e giroscópio para criar uma experiência de utilização imersiva de som surround. Foi desenvolvido um algoritmo que permite só com dois auscultadores criar um palco sonoro fixo.

A dúvida é se esta atualização trará já esta novidade. Claro, para tal não basta haver a atualização do firmware, tem de aparecer no iOS 14 e restantes sistemas operativos, o suporte.

Atualização traz correção dos estalidos irritantes nos AirPods Pro?

Mesmo que não apareça o Spacial Audio ou a Comutação Automática, a empresa está em dívida com os utilizadores. Isto é, na última atualização do software destes auscultadores, surgiram queixas que o cancelamento ativo de ruído apresentava uns ruídos, uns estalidos incomodativos.

Esta crepitação, ao que tudo indica, ficou resolvida com a versão 2D27.

Como os podemos atualizar?

A atualização do firmware será instalada automaticamente ao ligar os AirPods Pro‌ ao seu iPhone ou iPad. Contudo, poderá levar algum tempo até que fique disponível para todos. Para verificar o firmware dos seus AirPods Pro‌, siga estas etapas:

Ligue os auscultadores ao seu iPad, iPhone ou iPod touch. Depois vá a Definições > Geral > Informações. Agora role para baixo até à opção AirPods Pro (no meu caso diz AirPods Pro de Vitor).

O número do firmware está listado em “Versão do firmware”. Como podem ver, no nosso caso já foi atualizado da versão 2D15 para a 2D27.

