Xiaomi Mi Band 5 já se encontra em pré-venda em Portugal

A Xiaomi Mi Band 5, ou melhor Mi Smart Band 5, foi apresentada no dia 11 de junho na China. Os primeiros dois dias de venda revelaram-se um verdadeiro sucesso com a pulseira inteligente a esgotar no mercado.

Agora, antes mesmo de ser apresentada oficialmente a versão global, a Mi Band 5 já se encontra em pré-venda em Portugal por cerca de 40 €.

A nova Xiaomi Mi Band 5

A Xiaomi Mi Band 5, mantendo a linha de design característica das Mi Band anteriores, apresenta-se completamente renovada face ao modelo anteriormente lançado. Ecrã, sensores, processador, funcionalidades, tudo foi melhorado.

A nova smartband da Xiaomi vem equipada com um ecrã AMOLED de 1,2 polegadas, um aumento de tamanho face à versão 4 que fará toda a diferença na apresentação da informação. A sua resolução é de 126 x 294 píxeis e apresenta um espaço de cores RGB DCI/P3.

Dedicada à monitorização do desporto e à saúde, a nova Mi Band suporta agora a monitorização de 11 atividades físicas, além da contagem de passos constante. De relembrar que a anterior suportava apenas 6. A lista de atividades é a seguinte:

Corrida

Passadeira

Bicicleta

Caminhada

Exercício (livre)

Natação

Elíptica – novo

Remo – novo

Salto à corda – novo

Bicicleta estática – novo

Yoga – novo

Os sensores forma melhorados e, consequentemente, a monitorização das várias atividades e do sono também. Mas isso é algo que iremos testar assim que a Mi Band nos chegar ao pulso.

Sensor SpO2 chega finalmente à Mi Band

O sensor SpO2 que mede os valores de oxigénio no sangue foi finalmente integrado na nova smartband. Uma outra novidade está associada ao universo feminino, com funcionalidades associadas ao registo do ciclo menstrual. Além disso, oferece exercícios de respiração e controlo remoto para a câmara do smartphone.

A Mi Band 5 vem com uma bateria de 100 mAh que poderá atingir uma média de 14 dias de autonomia. Mas a grande novidade vai para a forma como agora se carrega. Para colocar a smartband à carga deixa de ser necessário retirar a bracelete, agora um pequeno carregador magnético é encostado à parte de baixo da Mi Band, fazendo o seu trabalho.

Quanto ao NFC, anunciado para a versão chinesa, ainda não é certo que venha disponível na versão global. Há essa possibilidade, considerando a pretensão da marca em lançar uma Mi Band 4 com NFC para o mercado europeu, no entanto, só quando for feita a apresentação oficial é que se terá tal certeza.

Em pré-venda em Portugal

Ainda assim, a Mi Band 5 já começa a ser anunciada em várias lojas nacionais, com disponibilidade prevista para os primeiros dias de julho. O preço indicado ronda os 40 €, um valor que corresponde às expectativas.