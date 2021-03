E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Analisámos os Apple AirPods Max, fizemos um ensaio ao Honda Jazz Hybrid, falámos dos novos Samsung Galaxy A, das novidades na OnePlus, e muito mais.

A inovação acontece muitas vezes em seguimento de uma necessidade. Portanto, tempo de pandemia exige novas formas de higienização e de proteção da saúde pública. Nesse sentido, uma empresa suíça criou, como lhe chama, “a primeira maçaneta de porta inteligente autodesinfetante do mundo”.

Como fica claro pelo nome, o puxador limpa-se automaticamente com desinfetante após cada utilização.

A Apple lançou no passado mês de dezembro uns auscultadores para o segmento HiFi. Contudo, ninguém ficou surpreso com o anúncio dos AirPods Max. Os primeiros auscultadores “por cima da orelha” da Apple foram um dos segredos mais mal guardados do mundo da tecnologia em meses. A surpresa, além do preço, 629,00 €, foi serem de facto muito bons no que respeita à qualidade do som.

Provavelmente, estes auscultadores têm o melhor cancelamento de ruído do mercado. Mas vamos à análise.

A falta de processadores da Qualcomm está a afetar todo o mercado dos smartphones. As fabricantes têm que começar a fazer opções. A Xiaomi sempre trabalhou com as duas principais empresas do segmento, no entanto, são os consumidores que continuam a preferir a Qualcomm em detrimento da MediaTek.

Agora, para os futuros smartphones 5G, parece certa a escolha da Xiaomi.

A Tesla está há vários anos a preparar o seu camião elétrico que, segundo alguns responsáveis de marcas concorrentes, poderá contornar as leis da física. Apesar desta “picardia”, Elon Musk prometeu revolucionar o fabrico dos pesados elétricos. Agora, a poucos meses do início da produção, a Tesla lançou um novo vídeo com o seu Semi.

O camião foi apresentado em 2017 e a Tesla planeia fabricar a série “Release Candidate” em maio de 2021.

A Honda quer eletrificar a sua oferta para o mercado automóvel e já estabeleceu uma meta de 6 carros eletrificados até 2022. Aliás, a marca já iniciou esse caminho com um 100% elétrico e 3 híbridos. Nesta última gama, vamos mostrar um ensaio ao Honda Jazz Hybrid que é a aposta da marca nipónica para um segmento de veículos onde sempre teve grande representatividade.

Em abono da verdade, estamos a falar de uma renovação profunda, isto é, o Jazz é um carro citadino, mas agora equipado com a avançada tecnologia híbrida e e:HEV da Honda.

O valor das criptomoedas está extremamente atraente, o que faz com que cada vez haja mais adeptos e utilizadores interessados em as minerar. No entanto, por outro, há quem já não possa ouvir falar deste tema.

Segundo as informações recentes, a Índia vai propor uma lei que proíbe a posse e a mineração de criptomoedas no país.

A família Galaxy A da Samsung acaba de ser renovada. Os novos modelos apresentados vêm confirmar muitos dos rumores que já circulavam pela Web e hoje temos então uma linha dedicada aos mais jovens com especificações de grande qualidade, bateria para dois dias de utilização, à prova de água e poeiras e um design que tenta responder às exigências deste público, mas também do mais clássico.

Conheça então os novos Samsung Galaxy A52, A52 5G e A72.

A OnePlus está a mudar de forma completa a sua linha de produtos. Para além da mudança que está a fazer nos seus smartphones, a marca tem agora novas propostas e novas áreas onde tenta aplicar o seu cunho e qualidade.

Uma das novas áreas onde quer entrar é a dos smartphones, tendo a ser preparada uma nova proposta. O OnePlus Watch chegará muito em breve e as suas especificações foram agora conhecidas, com alguns pormenores muito interessantes.

Marte é um planeta de robôs e sondas espaciais. Não há vida, que se saiba, mas o planeta não está sem atividade extra marciana. A tecnologia que os terráqueos têm enviado para o planeta marca o solo com os seus rastos, imprimem um ruído no ambiente e rompem o vazio com as suas carapaças metálicas. Com a chegada da mais avançada tecnologia de exploração planetária, o rover Perseverance, a NASA e a Terra, passaram a ouvir e a ver o que nunca haviam visto ou ouvido em Marte.

O mais recente rover da NASA gravou áudio de si próprio a esmagar a superfície do Planeta Vermelho, acrescentando uma dimensão totalmente nova à exploração de Marte.

Foi em abril de 2019 que a Xiaomi se associou à marca Bestune para lançar um SUV relativamente acessível. Estávamos perante uma proposta sob a marca Bestune, mas com integração à tecnologia Xiaomi.

Mas agora a proposta será diferente e as novidades poderão começar a surgir ainda este mês.

Se acha que já viu de tudo, engana-se! Um grupo de engenheiros criou um dispositivo capaz de comunicar com as plantas. Por isso, pode parar de imaginar como seria, por exemplo, perguntar à sua macieira sobre qual será o melhor dia para colher umas maçãs…

Ainda que pareça ficção científica, a verdade é que os engenheiros conceberam um dispositivo que pode fornecer sinais elétricos de e para as plantas, construindo um caminho de comunicação.

Com o mundo a mudar para a mobilidade elétrica, as gigantes da energia têm aqui um enorme desafio e também elas podem criar soluções.

A REN desenvolveu uma solução inovadora a nível mundial que, em breve, vai permitir que os veículos elétricos possam ser carregados através das Redes de Transporte de eletricidade Muito Alta Tensão (MAT).