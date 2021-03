OnePlus 9 Pro vs. “outro telefone” da Apple: Qual carrega mais rápido?

A OnePlus está numa campanha promocional à sua série OnePlus 9 bastante ativa. Desde que anunciou a parceria com a Hasselblad que não tem parado de partilhar informações sobre os novos modelos. O design já é conhecido, o processador também, já foram partilhadas várias fotos captadas pelo OnePlus 9 Pro e agora foi a vez de revelar um pouco sobre a sua bateria num confronto direto com “outro telefone”, que se trata claramente de um iPhone 12 Pro Max.

Afinal, qual será mais rápido a carregar?

A resposta, considerando que estamos a falar de um conteúdo promocional da OnePlus, é óbvia. O OnePlus 9 Pro carrega a uma velocidade maior que o “outro telefone” a que é comparado. O outro telefone corresponde a um iPhone 12 Pro Max, informação que a OnePlus não quis revelar, mas que é claramente identificável.

OnePlus 9 Pro vs. iPhone 12 Pro Max – o carregamento mais rápido

Mas acoplada a este teste vem a frase “Charge faster with or without a wire”, ou seja, carregue mais rápido com ou sem fios. O OnePlus 9 Pro terá carregamento rápido com e sem fios. Será, certamente, uma evolução face à tecnologia do OnePlus 8 Pro, com ainda mais potência de carregamento suportada, tanto com como sem fios.

O iPhone 12 Pro Max apesar de ter suporte para carregamento sem fios e carregamento rápido a 20 W, são tecnologias que ficam muito atrás da concorrência Android no que toca à velocidade de carregamento.

Mas, então, onde quer a OnePlus chegar com este teste?

Neste vídeo, vemos o OnePlus 9 Pro a carregar na totalidade de 43 minutos, enquanto, no mesmo tempo, o iPhone leva 72% da bateria carregada. Assim, percebe-se que realmente o OnePlus ganha sem surpresas. Mas há uma surpresa, de facto. O OnePlus 9 Pro está a carregar sem fios enquanto o iPhone 12 Pro Max o faz com recurso ao carregador com fio.

Ou seja, o OnePlus 9 Pro será capaz de carregar mais rápido com ou sem fio… tal como surge na descrição.

Entretanto, foi também anunciado um carregador sem fios com uma potência máxima de carregamento de 50W, pelo que se conclui que deverá ser esse o valor máximo suportado pela bateria do futuro smartphone.

Mais novidades a considerar

De forma não oficial, surgiu um resultado de benchmark associado também ao modelo Pro. No AnTuTu consegue então uma pontuação perto dos 662 000. Este valor fica abaixo do Xiaomi Mi 11 com o mesmo processador e que tem uma pontuação acima dos 700 000 pontos. Mais longe ainda fica do primeiro lugar do ranking da AnTuTu, o iQOO7, com mais de 720 000 pontos.

Além disso, foram partilhadas na página do Twitter mais fotos de alta resolução captadas pelas câmaras Hasselbald. Veja os originais [1] [2] [3].

De forma oficial, sabe-se então que a série OnePlus 9 virá equipada com o processador Snapdragon 888 5G e o modelo Pro terá um sistema de arrefecimento de 5 camadas a pensar nos jogadores.

O ecrã ainda não foi apresentado, mas já foram dadas pistas em termos de evolução. A OnePlus irá apresentar a tecnologia Fluid Display 2.0.

Estaremos atentos a mais novidades relevantes que possam aparecer até ao dia do lançamento que vai acontecer no dia 23 de março.

Leia ainda: