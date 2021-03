WhatsApp vai deixar de ter suporte no velhinho iPhone 4s

Com a evolução das plataformas é necessário que alguns requisitos sejam cumpridos. No caso do WhatsApp, nos últimos anos os utilizadores têm sido obrigados a atualizar de smartphone ou até mesmo a adquirir uma nova máquina se querem ter as últimas novidades e atualizações de segurança.

Recentemente o WhatsApp informou que a plataforma vai deixar de suportar o iOS 9. Se tem um iPhone com este sistema operativo atualize já (caso contrário deixará de conseguir usar o WhatsApp).

Ferramenta de conversação só terá suporte a partir do iPhone 5

O WhatsApp é uma das plataformas de comunicação mais usadas à escala mundial. Com mais de 2 milhões de utilizadores ativos mensais, o WhatsApp encontra-se no topo das plataformas de comunicação mais usadas em todo o mundo.

A par da discussão da política de utilização da plataforma, o WhatsApp informou agora que deixará de ter suporte para o iOS 9. Segundo o que é revelado na página, o WhatsApp passará a suportar os seguintes sistemas:

Smartphones com sistema operativo Android 4.0.3 e posterior

iPhones com iOS 10 e posterior

Alguns equipamentos com KaiOS 2.5.1 e versões posteriores, incluindo JioPhone e JioPhone 2

Tendo em conta as novas diretrizes, o equipamento mais prejudicado sobre o iPhone 4S que já não tem capacidade para ser atualizado para o iOS 10.

Para os clientes que não consigam mais usar a app devido ao fim do suporte, é recomendado que se faça backup de todas as conversas do WhatsApp para o iCloud e restaure posteriormente.

Comunicado