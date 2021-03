Portugal: 5,6 milhões de casas têm Internet de alta velocidade

É verdade que a fibra ainda não chega a todo o lado e isso percebeu-se bastante com as necessidades impostas por este confinamento. No entanto, o número de casas com Internet de alta velocidade tem vindo a crescer.

Conheça as percentagens de cobertura para todas as regiões do país.

De acordo com a ANACOM, no final de 2020, pelo menos 5,6 milhões de alojamentos estavam cablados com uma rede de Internet de alta velocidade, mais 4,9% do que no final do ano anterior.

O número de casas com rede de alta velocidade está a crescer. O crescimento verificado é superior ao registado há um ano (4,4%). A cobertura das redes de alta velocidade foi de 88,5%, mais 4,1 pontos percentuais comparativamente ao final de 2019.

Em que zonas há mais cobertura de Internet de alta velocidade?

A cobertura em Lisboa e nos Açores de Internet de alta velocidade foi superior à média. De realçar o crescimento do número de alojamentos cablados verificado no Centro (+8,8%), Madeira (+8,5%), Algarve (+7,8%) e Alentejo (+5,3%), regiões onde a cobertura de redes de alta velocidade se aproximou da média nacional, reforçando-se assim a coesão territorial.

O número de alojamentos cablados com fibra ótica ascendeu a cerca de 5,4 milhões, mais 9,1% do que no ano anterior (tinha crescido 6,7% em 2019), tendo atingido uma cobertura de 85,6%.

O número de alojamentos cablados com acessos de alta velocidade suportados em redes de televisão por cabo aumentou 0,1% face ao ano anterior, totalizando 3,8 milhões. A cobertura deste tipo de redes era de 59,4%.

No final de 2020, cerca de 73,6% das famílias dispunham de subscrições de serviços de alta velocidade em local fixo. Nas regiões de Lisboa (90,3%), Açores (83%) e Madeira (81,9%) registaram-se penetrações acima da média. Nas regiões do Algarve (70,7%), Norte (70,3%), Centro (62,6%) e Alentejo (52,7%), em que a penetração destes serviços é mais baixa, os valores aproximaram-se da média nacional.

No final de 2020, o número de clientes residenciais de serviços de alta velocidade em local fixo atingiu os 3 milhões, mais 9,3% do que no mesmo período do ano anterior. Pelo menos 8 em cada dez novos clientes de redes de alta velocidade contrataram um serviço suportado em redes de fibra ótica (FTTH).

